Какви изисквания трябва да покрием за организацията на Евровизия догодина?

Изискванията са строги и доста високи

След победата в конкурса Евровизия всяка държава домакин се изправя пред сериозното предизвикателство да организира едно от най-гледаните телевизионни събития в света. Зад бляскавото шоу стоят месеци подготовка, строги изисквания и бюджет, който често достига десетки милиони евро.

Организирането на конкурса се координира от Европейски съюз за радио и телевизия (EBU), а страната победител получава правото да бъде домакин на следващото издание. Това обаче не е задължително, тъй като подготовката изисква сериозен финансов и логистичен ресурс.

Едно от най-важните условия е градът домакин да разполага с добре развита инфраструктура. Необходимо е наличието на международно летище, което може да поеме интензивния трафик и да обслужва допълнителен капацитет от 25 000 до 30 000 пътници. рябва да има осигурен бърз и удобен транспорт от летището до хотелите и основната арена, който да отнема не повече от 45 до 60 минути.

Необходими са и между 2000 и 3000 хотелски стаи за делегации, журналисти и фенове от цяла Европа. Освен това арената трябва да бъде на закрито, с висок таван за мащабната сценична техника и капацитет между 10 000 и 15 000 зрители, пише сайтът Eurovision world.

Изискванията към залата също са строги - тя трябва да бъде предоставена на екипа на EBU поне 6 до 8 седмици преди финала, за да бъдат изградени сцената, осветлението и телевизионната продукция. Финансирането обикновено идва от националния телевизионен оператор, местната власт, спонсори и таксите на участващите държави.

Самата арена трябва да бъде закрита изцяло и да има добра климатизация. Покривната конструкция на сцената за Евровизия е един от най-сложните инженерни елементи. Тя трябва да издържа изключително тежко сценично оборудване, включително тонове светлини, LED екрани и окачени декори. Изисква се голяма свободна височина от пода до тавана (обикновено поне 18 метра) за разполагане на светлинните и висящите конструкции. Необходимо е наличие на мащабни прилежащи площи (паркинги и зали) за стотици тирове с техника, офиси за делегациите, както и достатъчно голям пресцентър за хиляди журналисти. Освен това трябва да има пространство на открито за събиране на феновете.

Европейски съюз за радио и телевизия финансира част от организацията чрез вноски от държавите участници. Държавата домакин също участва със значителен финансов ресурс.