Тази средиземноморска страна отваря климатизирани заслони заради жегите през лятото

Целта е да се предпазят местните жители от горещи вълни

Светът се променя – и не винаги в добра посока. Глобалните температури отново са се повишили тази година, а природните бедствия, свързани с климата, все по-често засягат региони, които не са подготвени да се справят с тях. Урагани, екстремни горещини и опустошителни горски пожари излагат на риск милиарди хора по света, като климатичните промени вече не са далечна заплаха, а реалност.

Въпреки това хората не се отказват. Вместо да приемат фаталистично бъдещето, много държави започват да се подготвят за следващите климатични кризи. Такъв е и случаят с Испания, където властите обявиха планове за изграждане на мрежа от т.нар. „климатични убежища“ в цялата страна.

Рекордни температури и пожари край Мадрид

Испания вече усеща пряко последиците от затоплянето на планетата. Това лято в някои части на страната бяха отчетени рекордни температури от 46°C. Докато южните региони традиционно са най-горещи, през август централните части около Мадрид бяха засегнати от сериозни горски пожари, което принуди правителството да предприеме допълнителни мерки за защита на населението.

Какво представляват климатичните убежища

Министър-председателят Педро Санчес представи идеята за климатичните убежища по време на конференция за климатичните промени в Мадрид. По думите му това ще бъдат обществени пространства, отворени за всички, където хората ще могат да се разхладят по време на „опустошителни суши и горещи вълни“.

Санчес подчерта, че летните месеци с температури над 40°C вече са „новото нормално“, и обеща държавна подкрепа, за да могат испанците да се адаптират към новите климатични условия.

Убежищата ще бъдат оборудвани с климатизация, безплатна вода и места за сядане. В някои региони, като Каталуния (включително Барселона), подобни пространства вече са въведени и се радват на одобрението на местните жители.

Приоритет за най-засегнатите райони

Новите климатични убежища ще бъдат изграждани в цялата страна, но първоначално ще се дава приоритет на местата, „където жегата засяга хората най-тежко“. Това означава, че райони с по-умерен климат или вече съществуваща инфраструктура може да изчакат.

Целта на правителството е значителен брой убежища да бъдат готови преди лятото на 2026 г.

По време на конференцията премиерът обяви и нови планове за превенция на наводнения, след като тази година проливни дъждове засегнаха различни части на Испания. Освен това правителството ще отпусне допълнителни 20 милиона евро за предотвратяване на горски пожари.

Педро Санчес призова политическите си опоненти да подкрепят предложените мерки, определяйки ги като „щит за Испания“ срещу все по-екстремните последици от климатичните промени.

