Испания пуска месечна карта за транспорт в цялата страна - ето колко ще струва

Картата ще дава възможност за пътуване в цяла Испания

Испанското социалистическо правителство обяви, че ще въведе национална карта за обществен транспорт, която ще позволява неограничени пътувания с автобуси и влакове в цялата страна срещу фиксирана месечна такса от 60 евро. Мярката беше представена в Мадрид от премиера Педро Санчес в понеделник, 15 декември 2025 г., и се очаква да влезе в сила през втората половина на януари. По думите му инициативата има за цел трайно да промени начина, по който испанците възприемат и използват обществения транспорт, предава Тhe Guardian.

Снимка: Getty Images / iStock

Обявяването на картата идва в чувствителен политически момент, когато малцинственото коалиционно правителство на Санчес е изправено пред сериозен натиск заради обвинения в корупция и сексуален тормоз, засегнали неговия вътрешен кръг, Испанската социалистическа работническа партия и самата администрация. Въпреки призивите на опозицията за предсрочни парламентарни избори, премиерът заяви, че ще продължи да управлява и подчерта, че страната се движи в правилната посока, а кабинетът му разполага с енергия и решимост да изкара пълния си мандат до 2027 г.

Санчес определи транспортната карта като доказателство за ангажимента на правителството към подобряване на ежедневието на гражданите. Той уточни, че за младежи под 26 години цената ще бъде 30 евро месечно. Картата ще дава възможност за пътуване в цяла Испания със средни и крайградски влакове, както и с националните автобусни линии, като конкретната цена на самото издаване на картата все още не е обявена публично.

Според премиера новата схема може да помогне на част от работещите да намалят разходите си за пътуване с до 60% на месец. По негови думи около два милиона души ще плащат по-малко, за да стигат до работа, да се прибират у дома или да извършват ежедневните си дейности. Той подчерта, че именно в това се изразява смисълът на управлението – да улеснява важните неща за обикновените хора.

Испанската инициатива следва примера на Германия, която през 2023 г. въведе месечен билет на стойност 49 евро, валиден за регионални влакове, метро, трамваи и автобуси в цялата страна. Санчес използва представянето на мярката и за да защити управлението на нарастващата испанска икономика, както и да отговори на обвиненията срещу своето правителство.

Той заяви, че администрацията и партията му са реагирали решително, а не с мълчаливо съгласие, при случаи на предполагаема корупция, и подчерта категоричния си ангажимент към феминизма и борбата със сексуалното насилие и тормоз. Призивите за предсрочни избори, подкрепени и от председателя на Испанската епископска конференция, бяха отхвърлени от Санчес с думите, че времето, когато епископите са се намесвали в политиката, е приключило с началото на демокрацията в страната.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN