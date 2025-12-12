Море през зимата: На това място в Европа почивката е евтина, а в момента е 23 градуса

Ако ви е мъчно за морето, това е мястото

Дестинации като Турция, Тунис и Египет стават все по-популярни заради достъпността си. И все пак Испания все още е една от най-добрите дестинации за евтина почивка.

Фуертевентура е известен като най-евтиния от испанските острови, както на Балеарските, така и на Канарските острови.

Искате ли да изберете all inclusive? Можете да го ползате във всеки хотел и вместо това да платите съответно 670 лева на човек, пише The Sun.

Времето на острова остава високо – очаква се да достигне 23°C тази седмица, но дори и през останалата част от зимата се задържа около 19°C.

Един от най-известните плажове на острова Плая дел Бахо де ла Бура, известен още като плаж Пуканки. Това е заради скалите, които приличат на малки парченца бели пуканки.

Местни съвети

Представителят на TUI Самюел Гонзалес, който е роден и израснал във Фуертевентура, дава съвети.

Той препоръча да посетите Хандия, която има бели пясъчни плажове и дори е била използвана в няколко филма като „Междузвездни войни“ и „Жената чудо“.

Или за най-доброто скрито съкровище, той каза да отидете в град Бетанкурия, който някога е бил столица на Канарските острови и той го нарича едно от най-„красивите места в Испания“.

