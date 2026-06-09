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Свят Търговският дефицит на САЩ се свива през април при рекорден износ

Търговският дефицит на САЩ се свива през април при рекорден износ

Свят

bTV Бизнес екип

Износът е нараснал с 2,6 на сто на месечна база

Търговският дефицит на САЩ се е свил леко през април благодарение на рекордно високия износ, съобщи днес Министерството на търговията на страната, цитирано от Ройтерс.

Дефицитът е достигнал 55,9 милиарда долара спрямо 56,6 милиарда долара през март.

Износът е нараснал с 2,6 на сто на месечна база до рекордните 327 милиарда долара, докато вносът се е увеличил с 2 на сто до 383 милиарда долара, предаде БТА.

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Основен принос за ръста на износа имат доставките на петрол. Анализатори посочват, че продължаващият вече над три месеца конфликт между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга вероятно ще подкрепи допълнително американския енергиен износ. САЩ са нетен износител на петрол.

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След встъпването си в длъжност през януари 2025 г. президентът Доналд Тръмп наложи по-високи мита върху вноса, включително от Китай и Европейския съюз.

Американският президент аргументира протекционистичната политика с необходимостта от ограничаване на търговските дисбаланси и защита на американската индустрия. Въпреки това търговският дефицит на САЩ достигна рекордно равнище през миналата година.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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