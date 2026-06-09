Кой е най-добрият ден и час за купуване на самолетни билети?

Петък често е най-неизгодният ден за покупка на билети

В продължение на години широко разпространено мнение беше, че вторник е най-добрият ден за резервиране на самолетни билети, ако човек търси най-ниски цени. Но остава въпросът дали това правило все още е валидно. Множество проучвания са анализирали кога е най-изгодно да се купуват билети и колко по-рано трябва да се правят резервациите, като резултатите често не съвпадат с очакванията, предава Forbes.

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Някога се е смятало, че авиокомпаниите пускат намаления във вторник и конкурентите бързо ги следват, което прави този ден най-изгоден за покупка. Днес обаче тази практика вече не е актуална, тъй като цените се променят динамично и най-добрите оферти се появяват непредсказуемо. Според проучване на Expedia от 2025 г. най-евтиният ден за резервация е неделя, но спестяванията са сравнително малки – около 6% за вътрешни полети и до 17% за международни. Други изследвания, включително от Upgraded Points и Google, показват различни резултати, но общият извод е, че няма силно предимство на конкретен ден.

Въпреки разминаванията между изследванията, тенденцията показва, че петък често е най-неизгодният ден за покупка на билети. От друга страна, няма категоричен „перфектен ден“, което означава, че времето за резервация е по-важно от конкретния ден от седмицата.

По отношение на предварителната резервация, повечето авиокомпании позволяват закупуване на билети до 11 месеца по-рано, но толкова ранното планиране рядко гарантира най-ниска цена. За вътрешни полети най-добрият период за резервация е между 34 и 86 дни преди заминаване, което може да донесе средни спестявания от около 25%. Подобни данни показва и Google, според който най-ниските цени се срещат около 44 дни преди полета, като добри оферти има в периода между 21 и 60 дни.

За международни полети оптималният период варира. Някои проучвания показват, че резервация 18 до 29 дни преди пътуване може да бъде изгодна, докато други препоръчват около 59 дни за маршрути като САЩ–Мексико или Карибите. За Европа по-добрите цени обикновено се намират около 129 дни преди заминаване, като изгодни оферти се срещат в диапазона между 50 и 179 дни. Въпреки различията, няма доказателства, че резервация година по-рано е необходима за добра цена.

В крайна сметка данните показват, че най-важните фактори за евтини полети не са фиксиран ден или изключително ранна резервация, а гъвкавостта при избора на дата и използването на инструменти за проследяване на цени. Спестявания могат да се постигнат и чрез избягване на пикови периоди, летене в по-евтини дни като събота или средата на седмицата, както и чрез използване на платформи за ценови аларми и оферти. С правилно планиране и гъвкав подход, пътниците могат да намерят добри цени без да разчитат на остарели правила като „вторник е най-евтиният ден“.