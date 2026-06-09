Какво наистина е важно за прозрачността на заплатите?

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Какви са истинските измерения на прозрачността?
В професионалния футбол мъжете се възнаграждават значително по-добре от жените. В модната индустрия положението е обратното: водещите женски модели печелят значително повече от своите колеги мъже. Причината е пазарът. От мъжкия футбол и дамското облекло могат да се генерират повече приходи, отколкото от женския футбол и мъжката мода.
Този пазарен аргумент всъщност би трябвало да се разбира от само себе си в една пазарна икономика. Но дали в бъдеще ще могат да се оправдават различията във възнагражденията между мъжете и жените, е под въпрос. Новата европейска регулация в борбата срещу дискриминацията в заплащането оставя този централен въпрос открит, пише Faz.net
Тази неделя изтече срокът, в който държавите членки на ЕС трябваше да транспонират европейските изисквания в националното законодателство. Германия, както и много други държави от ЕС, не успя да спази срока. Докато черно-червената коалиция все още спори по закона за прилагането, вече може да се каже: въпреки че предприятията у нас спешно се нуждаят от повече свобода за своята конкурентоспособност, определянето и договарянето на заплатите все повече се превръщат в процес, управляван отвън – от политиката и съдилищата.
За разлика от това, което подсказва наименованието на директивата на ЕС, не става дума само за прозрачност на възнагражденията. Нормативният акт задава и съдържателни критерии за „равностойна“ работа: компетентност, натоварване, отговорност и условия на труд трябва да бъдат определящи. Но в кои случаи разликите в заплащането тогава са допустими или не – за това може да се спори до безкрай. Това крие риск за работодателите, тъй като тежестта на доказване се измества ясно в тяхна вреда. Предприятията вече се сблъскват с повишен риск от съдебни искове заради предполагаемо дискриминационно възнаграждение.
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