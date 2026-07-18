Това са най-опасните животни на Средиземно море

Учените смятат, че в това море живеят около 17 000 различни вида животни

Средиземно море е почти изцяло заобиколено от суша, а учените смятат, че в него живеят около 17 000 различни вида животни, което го прави една от най-богатите морски системи в света.

Средиземноморските води представляват уникална среда, която осигурява идеални условия за различни видове риби, водорасли, костенурки и други морски животни. Някои от тях пробождат, изгарят или хапят, докато други могат да произвеждат 220 волта електричество.

С развитието на туризма и увеличаването на населението на света са регистрирани голям брой срещи на хора с необичайни обитатели на морските му дълбини.

Морски паяк или риба дракон - Trachinus draco

Известна е още като риба скорпион, но не бива да се бърка с индивиди от семейство Scorpaenidae. През последните седмици медиите съобщиха, че е била виждана и в Адриатическо море. Отровата ѝ действа като невротоксин върху човешкото тяло и освен силна болка, ужилване по гръбначния стълб на първата гръбна перка причинява подуване, гадене, главоболие, затруднено дишане и болка около сърцето.

Рибата е трудна за забелязване, защото умело се камуфлира в пясъка, чакайки плячката си, така че често се случва човешки крак да стъпи върху нея. Токсинът на това животно е термолабилен, затова учените предполагат, че може да се неутрализира, като се постави нещо топло върху мястото на ухапване.

В предишни години морският паяк е бил забелязван по пясъчните плажове в Улцин, но и в хърватската част на Адриатическо море. Географското разпространение на тази риба обаче излиза извън границите на Средиземно море, така че може да се срещне и в Северно море.

Португалски човек о'вор - Physalia physalis

Тази медуза всъщност е колония от малки организми, наречени зооиди, което означава, че всъщност е група от няколко индивида, живеещи в симбиоза. Отровата ѝ, инжектирана през пипала с дължина до 10 метра, е невротоксична, цитотоксична и кардиотоксична.

Тази мощна комбинация, според учените, причинява силна болка и може да убие човек.

Не рядко тези организми засядат на брегове, където токсичните им нематоцисти от пипалата могат да останат отровни седмици или месеци при влажни условия. Най-често може да се види по бреговете на Атлантическия, Индийския и Тихия океан, както и в открито море. Въпреки че това животно не е било виждано в Средиземно море до 2018 г., днес то е чест гост. Смята се, че е достигнало бреговете поради покачващите се температури на водата.

Риба-каменка - Sinanceia horrida

Тази риба има външен вид, който се вписва идеално сред морските скали, където обича да прекарва време. Дължината ѝ не надвишава 20 сантиметра, а цялото ѝ тяло е покрито с израстъци, наподобяващи брадавици.

Рибата-каменка прекарва по-голямата част от живота си на дъното на тропическите морета и Индийския тихоокеански регион. Учените обаче твърдят, че се появява все по-често в източните части на Средиземно море и най-вероятно е продължила пътя си от Червено море, където доскоро беше най-западната ѝ зона на разпространение - през Суецкия канал. Първият регистриран случай датира от 2010 г., когато е открит край бреговете на Израел.

Чака плячката си в засада и реагира на повечето движения с раздразнение. В този случай разпростира до 17 шипа, снабдени с по две отровни жлези, които пробиват кожата и инжектират парализиращо вещество, което може да убие човек. Учените я смятат за най-отровната риба в света, а смъртоносната ѝ отрова се нарича верукотоксин.

След като отровата проникне в кръвоносните съдове, тя разрушава червените кръвни клетки и засяга централната нервна система. Това води до болезнено състояние на шок, поради което човек може дори да загуби съзнание. Учените сравняват силата на отровата ѝ с тази на кобра. Първата помощ при ужилването ѝ, според експертните съвети, включва потапяне на засегнатия крайник в топла вода.

Carybdea marsupialis

Carybdea marsupialis е малък цилиндричен организъм - около три сантиметра, чиято отрова причинява изгаряния, болки в мускулите и ставите, загуба на съзнание и в някои случаи смърт. Това е безгръбначно, което обича да плува близо до бреговете и е най-лесно да се види през нощта. Затова на водолазите и къпещите се препоръчва да бъдат изключително внимателни.

Камбаната му има множество малки бели или жълтеникави брадавици с жилещи клетки и този вид може да се различи от други подобни по червените ленти по пипалата. Въпреки че жилото на това животно не е сред най-смъртоносните, то все пак се смята за едно от най-опасните животни в Средиземно море.

Мурина – Muraena helena

Това е едно от най-опасните животни в Средиземно море и със сигурност едно от най-ужасяващите на външен вид. С ухапването си то инжектира хемолитична отрова в човешкото тяло, която разрушава червените кръвни клетки. Учените, които изследват тези морски животни, обаче предполагат, че те ще ухапят човек само в редки случаи. Въпреки че е много териториална, ако се окаже в опасност, мурената се скрива в дупката си.

Мурина е известна като нощна риба, която става активна едва след залез слънце, докато през деня спи сгушена сред скалите. Благодарение на изтънчените си сетива, мурената се смята за успешен хищник, ухапването ѝ е невероятно бързо и едва когато плячката, зашеметена от отровата, се успокои - следва втора, по-дълбока ухапване.

Това животно може да достигне повече от 1,5 метра дължина и 15 килограма тегло. Обитава предимно крайбрежни води, а освен Средиземно море може да се намери и в източната част на Атлантическия океан.