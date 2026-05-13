Рекордният бюджет на ЕС от 2 трилиона евро: Кой печели и кой губи?

bTV Бизнес екип

ЕС обсъжда следващата си дългосрочна финансова рамка за периода 2028-2034 г.

Европейският съюз преговаря за най-големия си бюджет досега, а почти никой не е съгласен как да бъдат разпределени средствата.

ЕС обсъжда следващата си дългосрочна финансова рамка за периода 2028-2034 г. Европейската комисия предложи бюджет от 1,8 трилиона евро, докато Европейският парламент настоява за 1,96 трилиона евро. Така още в началото на преговорите през 2025 г. се очертава разлика от 175 милиарда евро, която отразява сблъсъка на различни приоритети.

Най-големият печеливш се оказва отбраната. За отбрана, сигурност и космос са предвидени 131 милиарда евро - пет пъти повече спрямо настоящата многогодишна финансова рамка, пише „Евронюз“.

Финансирането за военна мобилност нараства десетократно под влияние на войната на Русия срещу Украйна и нарастващите съмнения относно гаранциите за сигурност от страна на САЩ.

Губещи в новото разпределение са фермерите, по-бедните региони и организациите на гражданското общество, които са изправени пред намаляване на средствата.

Чехия, Словения и Португалия също ще получат по-малко финансиране според новата формула, предаде БГНЕС.

Така наречените „пестеливи държави“ - Германия, Нидерландия, Швеция и Австрия - настояват за по-ограничен бюджет без общ европейски дълг.

Европейският парламент пък иска повече средства за климата, кохезионната политика и гражданските програми.

На 18 май 2026 г. Европейският парламент ще гласува мандата си за преговорите. Постигането на окончателно споразумение преди 2027 г. е възможно, но засега остава далеч от сигурно. 

