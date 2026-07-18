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Свят Докато пиеш кафе, гледаш Северна Корея: Това е най-необичайният обект на Starbucks

Докато пиеш кафе, гледаш Северна Корея: Това е най-необичайният обект на Starbucks

Свят

bTV Бизнес екип

Ето как се стига до заведението

Малко места по света съчетават толкова ярко два противоположни свята - посетители отпиват кафе в „Старбъкс“ (Starbucks), един от най-разпознаваемите символи на глобализацията и капитализма, докато пред тях се разкрива гледка към Северна Корея - затворената комунистическа държава, изолирана от останалия свят, пише Франс прес.

Кафенето е разположено по склоновете на връх Егибон край южнокорейския град Гимпо, на около 40 километра от Сеул. Оттам посетителите могат да наблюдават Северна Корея, която се намира на по-малко от два километра отвъд река Хан - контраст, който изглежда сякаш принадлежи на два различни свята.

Разположено на хълма под наблюдателната площадка на „Екопарк за мира“ на Егибон, откъдето с телескопи може да се наблюдава другата страна на границата, заведението привлича десетки хиляди южнокорейски и чуждестранни посетители, откакто отвори врати през ноември 2024 г.

Именно това необичайно съчетание е довело дотук Ким Чон-хьон - жител на Сан Диего, който е на семейно пътуване в Южна Корея.

„Когато чух, че тук има „Старбъкс“, си казах, че непременно трябва да го видя със собствените си очи. Наистина е нещо необичайно“, разказва той пред АФП.

Достъпът до парка, в който се намира кафенето, не е свободен. Посетителите трябва предварително да резервират посещението си, след което ги извозва автобус. По пътя преминават през военен контролно-пропускателен пункт, охраняван от въоръжени южнокорейски войници.

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И самото пътуване е част от преживяването. Последните метри се изминават пеша, почти до самата граница, откъдето се разкриват гледки към нивите и планините на Северна Корея - държава, управлявана от Ким Чен-ун, която строго контролира достъпа до информация и собствения си публичен образ.

Само малцина чуждестранни журналисти и туристи получават разрешение да влязат в Северна Корея, и то при изключително строги условия.

Макар активните бойни действия да приключват през 1953 г., двете Кореи и до днес формално остават във война, тъй като конфликтът завършва с примирие, а не с мирен договор, пише БТА. Между тях се простира демилитаризираната зона по границата.

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Контраст от съвсем различен мащаб

За северноирландския турист Джеймс Сиймур гледката от наблюдателната площадка е среща на „две напълно противоположни крайности“.

„Идваме от Белфаст и донякъде сме свикнали с темата за войната“, казва той, припомняйки десетилетията на конфликт в Северна Ирландия преди мирното споразумение от 1998 г.

„Но да пиеш кафе в „Старбъкс“ на самата граница и едновременно с това да гледаш ниските сгради на Северна Корея - това вече е нещо съвсем различно“, разказва той.

Според него трудно може да се намери по-ярък символ на Америка от веригата „Старбъкс“, както и държава, по-далечна от американския начин на живот от Северна Корея.

Данните на ръководството на „Екопарк на мира“ показват, че броят на посетителите е нараснал повече от два пъти след откриването на кафенето.

През 2025 г. броят на чуждестранните туристи се е увеличил с 275 на сто спрямо предходната година и е достигнал 56 829 души. Една трета от тях са били китайски туристи - най-многобройната чуждестранна група.

„Този ръст се дължи изцяло на „Старбъкс“, казва пред АФП Ли Чун-у от Културната фондация на Гимпо (Gimpo Cultural Foundation), която управлява парка.

С повече от 2000 обекта в страната Южна Корея е третият по големина пазар на „Старбъкс“ след САЩ и Китай, посочва АФП.

Компанията обаче наскоро предизвика сериозни обществени реакции в Южна Корея заради рекламна кампания, възприета като препратка към кървавото потушаване на продемократичните протести в Куанджу през 1980 г. След скандала „Шинсеге груп“ (Shinsegae Group), южнокорейският търговски конгломерат, който лицензира и управлява веригата „Старбъкс“ в страната, освободи изпълнителния си директор за Южна Корея Сон Чон-хьон, а председателят на компанията Чон Йон-джин поднесе публични извинения.

Политика зад красивата гледка

От „Ес Си Кей къмпани“ (SCK Company) - дружеството, което управлява дейността на кафенетата „Старбъкс“ в Южна Корея, посочват, че мястото е избрано заради живописното сливане на реките Хан и Имджин и възможността посетителите да се насладят на природата.

В изпратено до АФП становище компанията не споменава близостта на обекта до Северна Корея.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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