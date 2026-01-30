BGN → EUR
Свят Тайван отчете най-бърз икономически растеж от 15 години насам

Тайван отчете най-бърз икономически растеж от 15 години насам

Свят

bTV Бизнес екип

Основен двигател са износът и производството на полупроводници

Икономиката на Тайван е нараснала с 8,6% през 2025 г. - най-високият темп от 15 години насам, благодарение на рязко увеличеното световно търсене на технологии, свързани с изкуствения интелект.

Ръстът значително надхвърля резултата от 2024 г. и официалната прогноза за 7,4%, като през четвъртото тримесечие икономиката е нараснала с впечатляващите 12,7% на годишна база.

Основен двигател са износът и производството на полупроводници, като експортът на стоки и услуги е скочил с близо 39% в края на годината, пише БГНЕС. През 2025 г. износът достига рекордните 640,75 млрд. долара, подкрепен от почти 90-процентен ръст на доставките на ИКТ продукти.

Очаква се икономическият растеж да се забави до около 3,5% през 2026 г., но страната ще запази силните си позиции, водена от инвестициите на глобални технологични гиганти и намаляването на зависимостта от китайския пазар.

