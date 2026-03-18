Шри Ланка обяви сряда за почивен ден, тъй като иска гражданите да пестят гориво

Какво правят другите азиатски страни?

Шри Ланка обяви всяка сряда за празничен ден за държавните институции с цел да спестява гориво, докато страната се готви за евентуален недостиг след конфликта между САЩ и Израел с Иран. „Трябва да се подготвим за най-лошото, но да се надяваме на най-доброто“, заяви президентът Анура Кумара Дисанаяке по време на извънредна среща с висши служители в понеделник, предава ВВС.

Това е най-новата от поредица мерки за икономии, предприети от азиатските държави, след като войната наруши транспорта през Ормузкия проток — основен маршрут за милиони барели петрол от Персийския залив към региона. Миналата година почти 90% от целия петрол и газ, преминаващи през пролива, са били предназначени за Азия, която остава най-големият вносител на петрол в света.

Какво правят другите азиатски страни?

Други азиатски страни също въвеждат различни мерки за пестене на енергия. В Тайланд например хората са призовани да носят тениски с къс ръкав вместо костюми, за да се намали използването на климатици, докато в Мианмар личните превозни средства могат да се движат само през определени дни според номерата на регистрационните табели. В Бангладеш университетите празнуват по време на Рамадан, а страната въвежда планирани прекъсвания на електрозахранването.

Във Филипините някои държавни институции задължават служителите да работят от вкъщи поне един ден седмично, а президентът Фердинанд Маркос-младши ограничи несъществени пътувания в публичния сектор и обяви парична помощ между 3000 и 5000 песос за шофьори на триколки, фермери и рибари, за да се справят с поскъпналия петрол. Във Виетнам пък правителството насърчава гражданите да използват велосипеди, обществени транспортни средства и съвместни пътувания, като ограничават използването на лични автомобили, когато е възможно.

Новата четиридневна работна седмица в Шри Ланка ще важи и за училищата и университетите, като се изключват само държавните институции, които предоставят основни услуги като здравеопазване и имиграция. Сряда е избрана за почивен ден, за да не се затварят правителствени учреждения три дни поред. Шофьорите трябва да се регистрират за Национален пропуск за гориво, който определя колко литра гориво могат да купят — 15 литра за лични автомобили и пет литра за мотоциклети, което предизвика известно недоволство сред населението.

Системата за нормиране на гориво е въведена първо през 2022 г. по време на най-тежката икономическа криза в страната, когато валутните резерви се изчерпаха и вносът на стоки от първа необходимост и гориво стана почти невъзможен. Цените на петрола се покачват рязко след началото на бомбардировките на САЩ и Израел срещу Иран в края на миналата година.

