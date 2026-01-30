ЕС привлича най-много висококвалифицирани кадри от Индия, България – от Русия

През 2024 г. около 78 100 висококвалифицирани кадри от трети държави са влезли в ЕС

България е на 11-о място в ЕС по привлечени високоспециализирани кадри със синя карта, показва статистика на Евростат за 2024 г. Синята карта разрешава престой и работа в ЕС на хора от трети държави, които са с висока квалификация. У нас този режим на пребиваване се ползва основно от руснаци, докато в ЕС той най-често се ползва от индийци.

През 2024 г. около 78 100 висококвалифицирани кадри от трети държави са влезли в ЕС със синя карта. Най-много сини карти е издала Германия - 56 300, или 72% от всички в ЕС. Следваща е Полша с 5900 сини карти. Тук изненадващо се нарежда и малката Унгария с 2900 кадри, като в социалните мрежи унгарци коментират, че явно властите в тяхната страна водят и доставчиците на храна като високоспециализирани кадри. По-вероятно е обаче този внушителен брой специалисти от страни извън Европа да се дължи на особеностите във външната политика на Унгария. На четвърто място е Франция с 2800 кадри със синя карта.

В България данните сочат издадени 628 сини карти през 2024 г., повече отколкото в Нидерландия, Белгия, Швеция и т.н. (данните се разминават с националната статистика, която дава 1163 сини карти за тази година, като е възможно разминаването да идва от одобрени и издадени карти или непълна информация). По справки на "Сега" половината от сините карти се ползват от граждани на Русия, следвани от украинци, турци и индийци. Внасяли сме и кубинци, египтяни, граждани на Беларус и Еквадор. В ЕС най-много са индийците – 16 300 за 2024 г. или 21% от всички сини карти. Руснаците са на второ място с 6700 сини карти, или 9% от всички, следвани от гражданите на Турция (5600) и Китай (4600).

