Цените на горивата в Косово се увеличиха до 1,60 евро за литър

На световния пазар суровият петрол тип Brent почти достигна 105 долара за барел

Цената на дребно на петрола в Косово достигна 1,60 евро за литър към 16 март. Според Фадил Берджани, председател на Асоциацията на нефтопреработвателите, стойностите варират в зависимост от компанията, като петролът се продава между 1,53 и 1,60 евро за литър. Междувременно бензинът се предлага на цени между 1,34 и 1,38 евро за литър, предава БГНЕС.

Снимка: iStock

Берджани добави, че текущата цена на едро на петрола е около 1,54 евро за литър. На световния пазар суровият петрол тип Brent почти достигна 105 долара за барел, което представлява ръст от над 40% от началото на войната с Иран. Според изследователската фирма Rystad Energy, само за малко повече от седмица след затварянето на Ормузкия проток, от пазара са изтеглени над 12 милиона барела петрол на ден.

У нас се очаква да стартира програмата за компенсиране на граждани заради скъпите горива, ако три поредни дни цените на масовите горива достигнат нива от 1,60 и повече евро за литър. "Това представлява приблизително 20% увеличение на цените на дребно", обяви днес служебният социален министър Хасан Адемов след заседание на Министерски съвет. От него е одобрена програмата за компенсации от 20 евро месечно, които ще бъдат предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане.

В момента по данни на платформата Fuelo втори ден цената на бензин А95 е 1.38 евро за литър, а на дизела е 1.52 евро за литър.

Право на месечни помощи от 20 евро ще имат граждани, на които средния брутен месечен доход е по-малък или равен на 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 г. или са имали месечен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2024 година, пише "Сега".

