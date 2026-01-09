Световните цени на храните са нараснали с 4,3% през 2025 г.

Ръстът при растителните масла и млечните продукти е надделял над спада при зърното и захарта

Световните цени на хранителните стоки се понижиха през декември в сравнение с предходния месец, тъй като спадът в котировките на млечните продукти, месото и растителните масла компенсираха покачванията на тези за зърнените култури и захарта, съобщи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

Индексът на световните цени на храните, който проследява месечните промени в международните цени на набор от световно търгувани хранителни стоки, е средно 124,3 пункта през декември, което е с 0,6 на сто по-малко от ноември и с 2,3 на сто под нивото от преди година.

За цялата 2025 г. индексът е средно 127,2 пункта, което е с 4,3 на сто над средната стойност през 2024 г., тъй като по-високите световни цени на растителните масла и млечните продукти надделяха над спада в котировките на зърнените култури и захарта.

Ценовият индекс на зърнените култури през декември се е увеличил с 1,7 пункта спрямо ноември, подкрепен от подновените опасения относно износните потоци на пшеница през Черно море, засиленото търсене на вносна царевица, силното вътрешно производство на етанол както в Бразилия, така и в САЩ, и по-високите цени във всички сегменти на пазара на ориз. За 2025 г. като цяло индексът на цените на зърнените култури е средно с 4,9 на сто под нивото от 2024 г., отбелязвайки трети пореден годишен спад и най-ниската годишна средна стойност от 2020 г. насам. Индексът на цените на всички видове ориз е средно с 35,2 на сто под нивото от 2024 г., което отразява обилните експортни наличности, силната конкуренция между износителите и намалените покупки от някои азиатски страни вносителки.

Индексът на цените на растителните масла през декември спадна с 0,2 на сто спрямо ноември, достигайки шестмесечно дъно, тъй като понижението на световните цени на соевото, рапичното и слънчогледовото масло компенсира в излишък покачването на котировките на палмовото масло. През 2025 г. индексът е средно със 17,1 на сто по-висок от 2024 г., отбелязвайки тригодишен връх на фона на ограничени световни доставки.

Ценовият индекс на месото се понижи с 1,3 на сто спрямо ревизираната стойност за ноември, но остана с 3,4 на сто над стойността си от декември 2024 г., като бе отчетен спад в цените на всички категории месо, особено при говеждото и птичето. За цялата 2025 г. индексът е средно с 5,1 на сто над нивото от 2024 г., подкрепен от силното глобално търсене на внос и повишената пазарна несигурност, свързана с огнища на болести по животните и геополитическо напрежение. Световните цени на говеждото и овчето месо са се повишили, докато тези на свинското и птичето месо са отбелязали спад.

Индексът на цените на млечните продукти се е понижил с 4,4 на сто спрямо ноември, воден от рязък спад на цените на маслото, обусловен от сезонно по-високата наличност на сметана в Европа. За 2025 г. индексът е средно с 13,2 на сто над нивото от 2024 г., подкрепен от силното глобално търсене на внос и ограничените доставки за износ по-рано през годината.

Ценовият индекс на захарта се е повишил с 2,4 на сто спрямо ноември, главно поради рязък спад в производството в ключовите южни региони на Бразилия, като същевременно е останал с 24 на сто под нивото от декември 2024 г. За 2025 г. като цяло индексът е средно със 17 на сто под нивото от предходната година, регистрирайки най-ниската годишна стойност от 2020 г. насам, на фона на изобилните експортни наличности.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN