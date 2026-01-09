BGN → EUR
БГ Бизнес Нова дигитална платформа ще насърчава българския износ

Нова дигитална платформа ще насърчава българския износ

bTV Бизнес екип

Министерството ще положи всички усилия платформата да бъде максимално полезна за бизнеса

Министърът на икономиката и индустрията в оставка Петър Дилов подчерта ролята на износа за развитието на икономиката по време на представянето на дигиталната платформа Български експортен навигатор“ (БЕН), предназначена за откриване на нови възможности и улесняване на работата на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ). Предизвикателствата пред българската външна търговия са значителни, затова е важно да се подкрепят износителите и да се стимулира икономическият растеж, пише БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Дилов обясни, че Министерството ще положи всички усилия платформата да бъде максимално полезна за бизнеса. БЕН е разработена от Министерството на икономиката и индустрията с помощта на екип от Българската академия на науките (БАН) и има за цел да подпомага българските фирми при износа, предоставяйки информация за пазари, програми за финансиране и застраховане, тарифни и нетарифни промени, както и икономически анализи и прогнози.

На представянето присъстваха зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, зам.-министърът на външните работи Николай Павлов, както и експерти от МИИ и БАН. Дилов посочи, че с новата платформа СТИВ ще могат да бъдат още по-полезни на българския бизнес при излизане на нови пазари и засилване на позициите на вече присъстващите. Министърът отбеляза, че след пълноправното членство в Еврозоната и Шенген, сега е моментът да се диверсифицира и увеличи износът.

Защо Мадуро премести златото на Венецуела в Швейцария?

Основната цел на БЕН е да подпомага СТИВ в стимулирането на износа, като идентифицира потенциала за над 170 български стоки към близо 70 държави и определя пазарните ниши за активност. Системата използва аналитични инструменти и изкуствен интелект, осигурявайки интерактивна връзка между СТИВ и Министерството на икономиката и индустрията, с цел реализиране на потенциал за износ от 27 млрд. щ.д. и укрепване на присъствието на българския бизнес на международните пазари.

Зам.-министърът на икономиката Дончо Барбалов подчерта, че БЕН е първата по рода си платформа в Европа, която ще позволи на посланиците и търговските представители активно да подпомагат износа и да защитават интересите на българските компании. Според зам.-министър Павлов новият инструмент ще засили сътрудничеството между институциите и ще подпомага ежедневната работа на СТИВ, които до момента са съдействали на над 1200 малки и средни предприятия и са реализирали повече от 100 инвестиционни проекта. Платформата също така ще позволи по-добър достъп на чужди компании до българските фирми и техните продукти.

