Нова дигитална платформа ще насърчава българския износ

Министерството ще положи всички усилия платформата да бъде максимално полезна за бизнеса

Министърът на икономиката и индустрията в оставка Петър Дилов подчерта ролята на износа за развитието на икономиката по време на представянето на дигиталната платформа „Български експортен навигатор“ (БЕН), предназначена за откриване на нови възможности и улесняване на работата на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ). Предизвикателствата пред българската външна търговия са значителни, затова е важно да се подкрепят износителите и да се стимулира икономическият растеж, пише БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Дилов обясни, че Министерството ще положи всички усилия платформата да бъде максимално полезна за бизнеса. БЕН е разработена от Министерството на икономиката и индустрията с помощта на екип от Българската академия на науките (БАН) и има за цел да подпомага българските фирми при износа, предоставяйки информация за пазари, програми за финансиране и застраховане, тарифни и нетарифни промени, както и икономически анализи и прогнози.

На представянето присъстваха зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, зам.-министърът на външните работи Николай Павлов, както и експерти от МИИ и БАН. Дилов посочи, че с новата платформа СТИВ ще могат да бъдат още по-полезни на българския бизнес при излизане на нови пазари и засилване на позициите на вече присъстващите. Министърът отбеляза, че след пълноправното членство в Еврозоната и Шенген, сега е моментът да се диверсифицира и увеличи износът.

Основната цел на БЕН е да подпомага СТИВ в стимулирането на износа, като идентифицира потенциала за над 170 български стоки към близо 70 държави и определя пазарните ниши за активност. Системата използва аналитични инструменти и изкуствен интелект, осигурявайки интерактивна връзка между СТИВ и Министерството на икономиката и индустрията, с цел реализиране на потенциал за износ от 27 млрд. щ.д. и укрепване на присъствието на българския бизнес на международните пазари.

Зам.-министърът на икономиката Дончо Барбалов подчерта, че БЕН е първата по рода си платформа в Европа, която ще позволи на посланиците и търговските представители активно да подпомагат износа и да защитават интересите на българските компании. Според зам.-министър Павлов новият инструмент ще засили сътрудничеството между институциите и ще подпомага ежедневната работа на СТИВ, които до момента са съдействали на над 1200 малки и средни предприятия и са реализирали повече от 100 инвестиционни проекта. Платформата също така ще позволи по-добър достъп на чужди компании до българските фирми и техните продукти.

