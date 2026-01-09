BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1675 BGN
Петрол
61.36 $/барел
Bitcoin
$91,131.0
Последвайте ни
1 USD
1.1675 BGN
Петрол
61.36 $/барел
Bitcoin
$91,131.0
Свят Всеки втори европеец търси нова работа през 2026 г., но повечето се чувстват неподготвени

Всеки втори европеец търси нова работа през 2026 г., но повечето се чувстват неподготвени

bTV Бизнес екип

66% от работодателите признават, че през последната година е по-трудно да намерят квалифицирани кадри

Почти половината от европейците в големите икономики планират да търсят нова работа през 2026 г., но повечето се чувстват неподготвени за това. Според проучване на LinkedIn, 47% от европейците възнамеряват да сменят работата си, но цели 77% признават, че не се чувстват достатъчно подготвени, за да го направят.

Снимка: iStock

Разглеждайки отделните държави, Обединеното кралство отчита най-висок процент на хората, търсещи нова работа, като над половината от анкетираните са планирали промяна на кариерната си посока. Сред седемте европейски страни, включени в проучването, средният дял на желаещите нова работа е 47%, като Великобритания е над световното средно ниво от 52%, базирано на 14 държави. Данни от глобалната платформа Indeed показват, че обявите за работа във Великобритания остават под нивата преди пандемията и са най-ниските сред петте най-големи икономики в Европа към края на 2025 г., което подчертава високата конкуренция на пазара на труда, съобщава Еuronews.

Други страни, като Швеция и Испания, също отчитат значителен интерес към кариерна промяна, докато Франция има най-нисък дял само 37% от хората планират да търсят нова работа. Германия и Италия остават под средното за Европа, а Нидерландия е близо до средното ниво. LinkedIn не предоставя конкретни обяснения за разликите между държавите, но експертите подчертават, че пазарът на труда се развива бързо и конкуренцията остава силна.

Снимка: iStock

В същото време почти четирима от всеки пет европейци се чувстват неподготвени да си намерят нова работа. Това усещане е най-силно в Швеция 83% от анкетираните, докато във Франция, Великобритания и Германия нивото също е близко до четирима от пет. Испания отчита най-нисък процент на неподготвени – 67%, а Италия и Нидерландия са близо до средното за Европа ниво. Освен това около две трети от работодателите (66%) признават, че през последната година е станало по-трудно да се намерят квалифицирани кадри. Проучването е проведено от Censuswide върху 10 400 респонденти на възраст 18–79 години, включително заети на пълен и непълен работен ден, както и безработни, активно търсещи работа.

Търсите нова работа през 2026 г.? LinkedIn посочва най-бързо растящите длъжности

LinkedIn Economic Graph също показва, че ролите, свързани с изкуствения интелект, доминират сред най-бързо растящите позиции в Европа между 2023 и 2025 г. В петте най-големи икономики инженерите по изкуствен интелект и ръководителите на отдели ИИ“ са сред водещите позиции. Третата позиция варира по страни преподаватели във Великобритания, логистични анализатори в Испания и специалисти по околна среда в други държави.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата