Всеки втори европеец търси нова работа през 2026 г., но повечето се чувстват неподготвени

66% от работодателите признават, че през последната година е по-трудно да намерят квалифицирани кадри

Почти половината от европейците в големите икономики планират да търсят нова работа през 2026 г., но повечето се чувстват неподготвени за това. Според проучване на LinkedIn, 47% от европейците възнамеряват да сменят работата си, но цели 77% признават, че не се чувстват достатъчно подготвени, за да го направят.

Снимка: iStock

Разглеждайки отделните държави, Обединеното кралство отчита най-висок процент на хората, търсещи нова работа, като над половината от анкетираните са планирали промяна на кариерната си посока. Сред седемте европейски страни, включени в проучването, средният дял на желаещите нова работа е 47%, като Великобритания е над световното средно ниво от 52%, базирано на 14 държави. Данни от глобалната платформа Indeed показват, че обявите за работа във Великобритания остават под нивата преди пандемията и са най-ниските сред петте най-големи икономики в Европа към края на 2025 г., което подчертава високата конкуренция на пазара на труда, съобщава Еuronews.

Други страни, като Швеция и Испания, също отчитат значителен интерес към кариерна промяна, докато Франция има най-нисък дял – само 37% от хората планират да търсят нова работа. Германия и Италия остават под средното за Европа, а Нидерландия е близо до средното ниво. LinkedIn не предоставя конкретни обяснения за разликите между държавите, но експертите подчертават, че пазарът на труда се развива бързо и конкуренцията остава силна.

Снимка: iStock

В същото време почти четирима от всеки пет европейци се чувстват неподготвени да си намерят нова работа. Това усещане е най-силно в Швеция – 83% от анкетираните, докато във Франция, Великобритания и Германия нивото също е близко до четирима от пет. Испания отчита най-нисък процент на неподготвени – 67%, а Италия и Нидерландия са близо до средното за Европа ниво. Освен това около две трети от работодателите (66%) признават, че през последната година е станало по-трудно да се намерят квалифицирани кадри. Проучването е проведено от Censuswide върху 10 400 респонденти на възраст 18–79 години, включително заети на пълен и непълен работен ден, както и безработни, активно търсещи работа.

LinkedIn Economic Graph също показва, че ролите, свързани с изкуствения интелект, доминират сред най-бързо растящите позиции в Европа между 2023 и 2025 г. В петте най-големи икономики инженерите по изкуствен интелект и ръководителите на отдели „ИИ“ са сред водещите позиции. Третата позиция варира по страни – преподаватели във Великобритания, логистични анализатори в Испания и специалисти по околна среда в други държави.

