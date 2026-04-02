Световната банка отпуска 2 млрд. долара за нов железопътен проект през Босфора

Свят

bTV Бизнес екип

Новата линия ще свърже летище Истанбул и летище „Сабиха Гьокчен“

Световната банка одобри финансиране в размер на 2 милиарда долара за проекта "Северен железопътен преход на Истанбул" – нова железопътна линия през Босфора, която според институцията ще засили товарните и пътническите връзки между Европа и Азия.

Проектът предвижда изграждането на 127-километрова електрифицирана железопътна линия, която ще използва подготвения за железопътен транспорт мост „Явуз Султан Селим“ в северната част на Истанбул, предаде БГНЕС. Така ще бъде създаден нов сухопътен железопътен маршрут, заобикалящ централната част на града. От Световната банка уточняват, че заемът е част от по-широк пакет за финансиране на стойност 6,75 милиарда долара, осигуряван от шест многостранни банки за развитие.

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу заяви през февруари, че след завършването си линията ще може да обслужва 33 милиона пътници и 30 милиона тона товари годишно, което ще я превърне в най-големия железопътен проект в Турция, финансиран с чуждестранни средства.

Инициативата цели да облекчи съществуващото „тясно място“ в железопътния трафик при Босфора, където превозът на товари в момента зависи основно от тунела „Мармарай“. Той е изграден предимно за пътнически влакове и позволява ограничено преминаване на товарни композиции през нощта. Според проектните документи на Световната банка това ограничение е принудило много превозвачи да използват камиони за транспортиране на стоки през пролива, което увеличава разходите и задръстванията.

Новата линия ще свърже летище Истанбул и летище „Сабиха Гьокчен“ помежду им и с националната железопътна мрежа, като същевременно ще увеличи капацитета за железопътен товарен транспорт през Босфора от около 3 милиона тона годишно до 50 милиона тона. Очаква се проектът да подкрепи и ролята на Турция в търговските коридори, свързващи Европейския съюз, Централна Азия и Ирак. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

