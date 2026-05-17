По-евтини основни храни на едро, но лукът и зелето поскъпват рязко

Какво отчитат в седмичния си бюлетин Държавната комисия по стоковите борси и тържищата?
Спад в цените на част от основните хранителни стоки на борсите у нас отчита в седмичния си бюлетин Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Данните показват разнопосочни движения при храните на едро – поевтиняване при млечни продукти, яйца, брашно и варива, но сериозни скокове при някои зеленчуци и олиото, пише БТА.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който измерва движението на цените на хранителните стоки на едро, се повишава с 0,19% до 2,692 пункта спрямо 2,687 пункта седмица по-рано. За база се приема нивото от 2005 г. (1,000 пункта).
Млечни продукти
Най-осезаем спад се наблюдава при част от млечните продукти:
- Краве сирене: −0,62% до 6,05 евро/кг
- Кашкавал „Витоша“: −0,93% до 9,60 евро/кг
- Прясно мляко: −1,24% до 1,19 евро/л
- Краве масло (125 г): −1,22% до 1,42 евро/бр.
Изключение прави киселото мляко (над 3% масленост), което поскъпва с 3,70% и се търгува по 0,70 евро за кофичка от 400 г.
Месо и яйца: яйца надолу, пилешко нагоре
- Замразено пилешко месо: +0,95% до 3,73 евро/кг
- Яйца (размер М): −3,30% до 0,22 евро/бр. на едро
Брашно, захар и варива поевтиняват, олиото поскъпва
При основните пакетирани храни се отчита понижение в почти всички категории:
- Ориз: −1,66% до 1,63 евро/кг
- Зрял фасул: −1,44% до 2,05 евро/кг
- Леща: −3,83% до 2,01 евро/кг
- Брашно тип 500: −2,56% до 0,76 евро/кг
- Захар: −1,64% до 0,90 евро/кг
Единствено олиото поскъпва осезаемо – с 3,72% до 1,81 евро/л.
Зеленчуци: рекордно поскъпване при лука, сериозен спад при чушките
Най-голямото увеличение тази седмица е при зрелия лук кромид, който скача с 12,43% до 0,52 евро/кг. Следват:
- Картофи: +7,69% до 0,56 евро/кг
- Зеле: +8,83% до 0,77 евро/кг
- Червени чушки: +4,81% до 3,65 евро/кг
- Краставици: +1,30% до 1,75 евро/кг
В същото време най-големият спад е при зелените чушки – −13,26% до 2,96 евро/кг.
Поевтиняват още:
- Домати: −1,85% до 2,26 евро/кг
- Моркови: −3,90% до 0,74 евро/кг
- Тиквички: −3,88% до 1,55 евро/кг
- Зелена салата: −9,29% до 0,83 евро/кг
Плодове
При плодовете се наблюдава ограничено поевтиняване, ябълките са −0,94% до 1,32 евро/кг
Поскъпват:
- Портокали: +0,93% до 1,35 евро/кг
- Лимони: +8,88% до 2,30 евро/кг
- Банани: +0,99% до 1,53 евро/кг
Борсовите цени показват леко общо покачване на индекса, но при ключови храни като сирене, мляко, яйца, брашно и варива се отчита осезаемо поевтиняване. За сметка на това зеленчуци като лук, зеле и картофи поскъпват рязко и могат да окажат влияние върху крайните цени за потребителите през следващите седмици.