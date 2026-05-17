БГ Бизнес По-евтини основни храни на едро, но лукът и зелето поскъпват рязко

По-евтини основни храни на едро, но лукът и зелето поскъпват рязко

bTV Бизнес екип

Какво отчитат в седмичния си бюлетин Държавната комисия по стоковите борси и тържищата?

Спад в цените на част от основните хранителни стоки на борсите у нас отчита в седмичния си бюлетин Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Данните показват разнопосочни движения при храните на едро – поевтиняване при млечни продукти, яйца, брашно и варива, но сериозни скокове при някои зеленчуци и олиото, пише БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който измерва движението на цените на хранителните стоки на едро, се повишава с 0,19% до 2,692 пункта спрямо 2,687 пункта седмица по-рано. За база се приема нивото от 2005 г. (1,000 пункта).

Млечни продукти

Най-осезаем спад се наблюдава при част от млечните продукти:

  • Краве сирене: −0,62% до 6,05 евро/кг
  • Кашкавал „Витоша“: −0,93% до 9,60 евро/кг
  • Прясно мляко: −1,24% до 1,19 евро/л
  • Краве масло (125 г): −1,22% до 1,42 евро/бр.

Изключение прави киселото мляко (над 3% масленост), което поскъпва с 3,70% и се търгува по 0,70 евро за кофичка от 400 г.

Месо и яйца: яйца надолу, пилешко нагоре

  • Замразено пилешко месо: +0,95% до 3,73 евро/кг
  • Яйца (размер М): −3,30% до 0,22 евро/бр. на едро

Брашно, захар и варива поевтиняват, олиото поскъпва

При основните пакетирани храни се отчита понижение в почти всички категории:

  • Ориз: −1,66% до 1,63 евро/кг
  • Зрял фасул: −1,44% до 2,05 евро/кг
  • Леща: −3,83% до 2,01 евро/кг
  • Брашно тип 500: −2,56% до 0,76 евро/кг
  • Захар: −1,64% до 0,90 евро/кг

Единствено олиото поскъпва осезаемо – с 3,72% до 1,81 евро/л.

Зеленчуци: рекордно поскъпване при лука, сериозен спад при чушките

Снимка: Getty Images/iStock

Най-голямото увеличение тази седмица е при зрелия лук кромид, който скача с 12,43% до 0,52 евро/кг. Следват:

  • Картофи: +7,69% до 0,56 евро/кг
  • Зеле: +8,83% до 0,77 евро/кг
  • Червени чушки: +4,81% до 3,65 евро/кг
  • Краставици: +1,30% до 1,75 евро/кг

В същото време най-големият спад е при зелените чушки – −13,26% до 2,96 евро/кг.

Поевтиняват още:

  • Домати: −1,85% до 2,26 евро/кг
  • Моркови: −3,90% до 0,74 евро/кг
  • Тиквички: −3,88% до 1,55 евро/кг
  • Зелена салата: −9,29% до 0,83 евро/кг

Плодове

При плодовете се наблюдава ограничено поевтиняване, ябълките са −0,94% до 1,32 евро/кг

Поскъпват:

  • Портокали: +0,93% до 1,35 евро/кг
  • Лимони: +8,88% до 2,30 евро/кг
  • Банани: +0,99% до 1,53 евро/кг

Борсовите цени показват леко общо покачване на индекса, но при ключови храни като сирене, мляко, яйца, брашно и варива се отчита осезаемо поевтиняване. За сметка на това зеленчуци като лук, зеле и картофи поскъпват рязко и могат да окажат влияние върху крайните цени за потребителите през следващите седмици.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

