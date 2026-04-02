Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?

Българка бе избрана за кмет на френски град, но практика ли е това в цяла Европа?

Българката Веселина Гарело беше избрана за кмет на Сен Максимен Ла Сент Бом във Франция. Тя започва политическата си кариера в партията на френския президент Еманюел Макрон, но по-късно я напуска и днес печели изборите срещу кандидат на Марин льо Пен.

Снимка: https://www.facebook.com/VesselinaGarelloSaintMaximin/

Случаите на чуждестранни кметове не са изключение в Европа. През 2019 г. датчанинът Клаус Руе Мадсен беше избран за кмет на германския град Росток, а през 2020 г. млад германец стана кмет на Тимишоара, Румъния. И в трите случая изборът на чужденци предизвика голям интерес.

По принцип гражданите на ЕС могат да се кандидатират за местни избори в държавата, в която живеят, при същите условия като местните граждани, според член 40 от Хартата на основните права на ЕС. Въпреки това, директива 94/80/ЕО позволява на страните да запазват определени ръководни позиции, като кметския пост, само за свои граждани, предава The Parliament. Например в Белгия чужденците могат да бъдат общински съветници, но не и кметове, а в германската провинция Бавария кметските места също са ограничени до германски граждани.

Тези правила обаче могат да се променят. През февруари Европейският парламент прие предложения за улесняване на участието на граждани на ЕС, живеещи в друга държава членка, в местни и европейски избори. Целта е да се намалят ограниченията за заемане на висши местни постове само от местни граждани, като предложенията се разглеждат в момента от Съвета.

Според данни от 2020 г. около 13,3 милиона граждани на ЕС живеят в държава членка, различна от родината им, като над 11 милиона имат право да гласуват. Делът обаче варира значително – Люксембург има най-висок процент чуждестранни граждани с близо 39%, докато Полша отчита едва 0,1%.