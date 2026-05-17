Скучно малко градче управлява световния интернет, ако той потъне в мрак - светът също ще го направи

Тъй като този град с почти 47 000 жители се намира близо до столицата на САЩ Вашингтон, той разполага с огромен източник на енергия и тук се срещат гигантски оптични кабели. Това е малък град с най-големия онлайн бизнес на Земята. Това е Ашбърн, Вирджиния.

Според оценки, които показват, че до 70% от глобалния интернет трафик преминава ежедневно през центровете му за данни, Ашбърн се смята за града, който управлява световния интернет, както пише Data Centers.

Разположен в окръг Лаудон, той е домакин на стотици съоръжения – включително Amazon, Google и Facebook, които хостват физическа облачна инфраструктура.

Всичко започва през 90-те години на миналия век с MAE East, една от първите големи точки за обмен на интернет. Сега тя разполага с несравнима оптична свързаност, евтина енергия и близост до Вашингтон. Ако Ашбърн се срине, големи части от интернет вероятно ще прекъснат дейността си, което ще засегне глобалното видео стрийминг, социалните медии и финансовите транзакции.

Северна Вирджиния има над 600 центъра за данни, което далеч надминава всеки друг регион в света, като Ашбърн е в центъра му.