Иракският износ през Ормузкия проток падна до 10 милиона барела

Колко барела на ден е изнасял Ирак преди?

Износът на петрол от Ирак през Ормузкия проток спадна до едва 10 милиона барела през април, заяви новият министър на петрола на страната в събота. Като член-основател на петролния картел ОПЕК, Ирак обикновено изнася по-голямата част от суровия си петрол през ключовия воден път, но подобно на други износители в богатия на петрол регион, той е принуден да търси алтернативни маршрути, след като Иран блокира протока, пише БГНЕС.

„Ирак преди това изнасяше 93 милиона барела на месец през Ормузкия проток, но миналия април изнесохме само 10 милиона барела поради войната“, каза Басем Мохамед Худайр по време на церемония по предаването на новия си пост. Южните петролни терминали на Ирак получиха през април два петролни танкера за товарене на иракски петрол. Миналия месец Багдад заяви, че е постигнал „разбирателство“ със САЩ и Иран за намаляване на въздействието на блокадата на Ормузкия проток, след като Иран обяви, че ще позволи на иракските кораби да преминават през ключовия воден път.

Ирак преди това изнасяше средно по 3,5 милиона барела дневно, което представляваше около 90 процента от бюджетните му приходи. Поради прекъсването на водния път, Ирак започна да изнася суров петрол, използвайки танкери през Сирия, след като възобнови ограничен износ на петрол по тръбопровод до турското пристанище Джейхан.

Иранската държавна телевизия съобщи в петък, че военноморските сили на Иранската революционна гвардия позволяват на повече кораби да преминават през Ормузкия проток, който в мирно време представлява приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.