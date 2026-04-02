Красиви обещания, лоша реалност: Капаните на корпоративния "кетфишинг"

Вече не е достатъчно компанията да ви избере – вие трябва да изберете компанията

В съвременния маркетинг съществува един термин, който всеки пътешественик познава твърде добре: "широкоъгълен обектив". Това е магията, която превръща една тясна, сива хотелска стая в просторен апартамент, окъпан в светлина, и прави малкия басейн в задния двор да изглежда като безкрайна лагуна. Резервирате стаята под влиянието на този перфектен дигитален образ, но когато пристигнете, реалността е като шамар, който ви зашлевяват право в лицето - мръсен мокет, избледнели тапети и изглед към бетонна стена.

В корпоративния свят често се случва абсолютно същото. Много интервюта за работа днес не са нищо повече от "високобюджетни трейлъри" за нискобюджетни реалности. Организациите са се научили да използват "филтри" върху своята култура, обещавайки "динамична среда", "иновативно лидерство" и "изключителна грижа за своите хора, защото всички са едно голямо семейство", докато всъщност ви подготвят място в една тясна и задушна стаичка.

Корпоративният „Кетфишинг“: Когато брандът не съвпада с битието

Колко пъти сте гледали рекламен клип на компания, в който служителите се смеят в цветни модерни отворени пространства, а лидерите ви разказват истории за "ценности" и "мисия"? Това е така наречения корпоративен storytelling или корпоративната версия на романтичната комедия - жанр, в който всички конфликти се решават с усмивка и финалът винаги е щастлив.

Проблемът е, че когато влезете в ролята на „актьора“ на интервю за работа, онзи, който се опитва да даде най-правилните и социално желани отговори, вие доброволно ставате част от този филм. Вие помагате на компанията да ви излъже. Ако вашата единствена цел е да получите ролята, вие пропускате да проверите дали сцената изобщо има стабилни основи.

Резултатът? В петък получавате ентусиазирано обаждане. Офертата е пристигнала на имейла ви, цифрите са впечатляващи, пакетът е щедър. В понеделник сутрин прекрачвате прага на новия си офис, изпълнени с очакване. И тогава се оказва, че „динамичната среда“, за която са ви говорили, всъщност е организационен хаос. „Подкрепящият екип“ е затрупан от работа и никой не вдига поглед, за да ви поздрави, а некомпетентен мениджмънт и токсична бюрокрация ще ви съсипят живота.

Това се случва, защото сте приели работата по време на ухажването, когато компанията продава най-добрата си версия. Ако не сте задали правилните въпроси, вие сте си купили фасада, без да проверите основите.

Вие сте инвеститор, а не молител

За да избегнете капана на подвеждащата реклама, трябва изцяло да промените позицията си. Спрете да бъдете кандидат, който се моли за одобрение. Бъдете клиент, който прави мащабна инвестиция. Вашето време, талант и енергия са капиталът, който вие внасяте в сделката. Като всеки голям инвеститор, вие не купувате само по брошура. Вие правите одит. Вие искате да видите „кухнята“, да проверите „инсталациите“ и да говорите с „персонала“. Един взискателен клиент не се задоволява с общи фрази като „Ние сме едно голямо семейство“. Той пита: „Как решавате конфликтите в това семейство?“ или „Кога за последен път някой от това семейство напусна и защо?“.

Как да погледнете зад Фотошопа?

За да разберете истината, трябва да използвате специфични въпроси, които имат за цел да пробият лъскавата обвивка на корпоративния PR:

Проверка на историята: „Какво се случи с човека, който заемаше тази позиция преди мен?“ - Ако отговорът е неясен или уклончив, вие вероятно гледате реклама на хотел, който крие, че има проблеми с вредители. Проверка на климата: „Можете ли да ми дадете пример за ситуация, в която компанията е защитила служител пред клиент или висш мениджмънт?“ - Тук се вижда дали обещаното „обслужване“ и „грижа“ са реални, или са просто текст върху уебсайта. Одит на „инсталациите“: „Каква е веригата на вземане на решения тук?“ - Често „страхотните стаи“ се оказват затвори, защото за най-малкото нещо се изисква одобрение от три нива мениджмънт. „Какви са трудностите, които сте срещнали при намирането на правилния кандидат?“ - Този въпрос разкрива скритите очаквания. Дали търсят експерт, или „магьосник“, който да оправи неспасяеми системни грешки? „Как се вписва тази позиция в организационната структура и каква е веригата на командване?“ - Тук проверявате дали ще имате реална власт да променяте нещата, или ще бъдете просто декорация на нечие бюро.

Внимавайте за „Трейлъра“ на интервюиращия

Често и самият интервюиращ е в роля. Той ви представя компанията в нейния „разцвет“, защото неговата цел е да ви „продаде“ продукта. Но вие трябва да внимавате за знаците. Ако процесът е хаотичен, ако никой не ви отваря вратата (буквално и метафорично), ако получавате оферта в понеделник, която няма нищо общо с обсъжданото в петък, вие вече сте в мръсната хотелска стая с избледнели тапети. Просто още не сте си оставили багажа.

Светът на бизнеса е пълен с „загрижени лидери“ и компании с красиви лога, които продават илюзии. Вашата отговорност към собствената ви кариера е да бъдете скептичният потребител.

Не се влюбвайте в трейлъра. Не вярвайте на широкоъгълния обектив на HR отдела. Бъдете клиентът, който задава най-много въпроси, който иска да види зад ъгъла и който не се страхува да си тръгне, ако „хотелът“ не отговаря на звездите си.

Защото в края на краищата, вие не отивате там, за да гледате филм. Вие отивате там, за да живеете и работите. И е много по-добре да откриете истината по време на интервюто, отколкото в първия си работен ден, когато вратата зад вас вече се е затворила.

В съвременната икономика на таланта, властта се измества. Вече не е достатъчно компанията да ви избере; вие трябва да изберете компанията.

Автор: Д-р Мартина Георгиева - HR директор