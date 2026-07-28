ЮНЕСКО обяви 25 нови чудеса на света – вижте кои места вече са под вечна закрила

От тях 19 са културни обекти, построени от хора

От определянето на нови биосферни резервати до глобални геопаркове, спокойно можем да кажем, че ЮНЕСКО е имала натоварена година. Всяко лято Комитетът за световно наследство се събира, за да реши кои обекти ще получат постоянен печат на важност и ще станат официален обект на световното наследство. Тази година, на среща в Пусан, Южна Корея, те са решили да изберат 25 обекта.

От тях 19 са културни обекти, построени от хора; пет са природни, обхващащи пейзажи, дива природа и екосистеми; а един е смесица от двете.

Сред новоопределените обекти са плажовете на десантите от Деня „Д“ в Нормандия, Франция. Надписът обхваща плажовете Юта, Омаха, Голд, Джуно и Суорд, както и Поант дю Хок, заедно с останките от Германската атлантическа стена и Американското гробище в Колвил сюр Мер. Това е място, което вероятно сте виждали в сто военни филма, а сега е постоянно защитено като един от най-значимите исторически пейзажи на човечеството, пише Time out.

Иранският замък Аламут и свързаните с него укрепления също се присъединяват към списъка - мрежа от крепости, разположени драматично в планините Алборз, които някога са служили като политически и интелектуален център на Незаритските исмаилити, шиитска мюсюлманска общност, чиято крепост се превръща в легенда сред външните хора, в крайна сметка вдъхновявайки „Убийците“ на популярната култура (включително и този франчайз за видеоигри).

В Индия древният будистки обект Сарнат заслужава своето място. Това е мястото, където се смята, че Буда е произнесъл първата си проповед през шести век пр.н.е., което го прави по-старо от Колизеума. То е потънало в неизвестност в продължение на векове, преди да бъде преоткрит през осемнадесети век, а днес е едновременно важен археологически обект и действаща поклонническа дестинация за будисти по целия свят.

След това е гръцкият връх Олимп, единственият определен за „смесен“ обект тази година, признат едновременно за култура и природа. В културно отношение това е митологичното седалище на Зевс и останалите дванадесет олимпийци. Естествено, това е гореща точка на биоразнообразието за средиземноморската растителност и ледниково убежище за древни горски видове. Оказва се, че боговете са имали безупречен вкус за пейзажи.

Не всяко добавяне е просто празненство. Миграционният ландшафт Бома-Бадингило в Южен Судан, замъците на планината Амел в Ливан и Себастия в щата Палестина бяха включени в списъка по бърза процедура, запазена за наследство, изправено пред сериозни, непосредствени заплахи от конфликт. И трите едновременно бяха поставени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство в опасност.

Всички 25 нови обекта на световното наследство на ЮНЕСКО за 2026 г.

Културни ценности:

Заводите Аалто, Финландия

Замъкът Аламут и свързаните с него укрепления, Иран

Театри Амазония, Бразилия

Древен будистки обект Сарнат, Индия

Древните столици Асука и Фудживара, Япония

Плажовете на десантите в Нормандия, 1944 г., Франция

Модернистичен център на град Гдиня, Полша

Обекти на занаятчийската порцеланова индустрия в Дзиндежен, Китай

Замъците на планината Амел, Ливан

Скални джамии и свързани с тях свещени места в Мангистау, Казахстан

Кралски капетински крепости в Лангедок, Франция

Себастия, Държава Палестина

Модернистична архитектура в Ташкент, Узбекистан

Гробищните комплекси на хуннуското благородство, Монголия

Медините на историческите султанати на Коморските острови, Коморски острови

Роса на Сао Томе и Принсипи, Сао Томе и Принсипи

Система от театри в италиански стил Италия

Село Сиди Бу Саид, Тунис

Уат Пхра Махатхат Ворамахавихан, Накхон Си Тамарат, Тайланд

Природни обекти:

Морски резерват Акаба, Йордания

Миграционен ландшафт Бома-Бадингило, Южен Судан

Национален резерват за дивата природа Окефеноки, САЩ

Вкаменелости от костни риби в Западния Лимфьорд, Дания

Уади Вурая, Обединени арабски емирства



Смесени обекти

По-широката област на планината Олимп, Гърция