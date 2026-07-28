Boeing отчете загуба заради нарасналите разходи по президентските самолети на САЩ

Американският авиационен гигант е понесъл разходи в размер на 280 милиона долара

Американският авиационен гигант Boeing отчете по-голяма от очакваната загуба през второто тримесечие, след като е понесъл допълнителни разходи в размер на 280 милиона долара по програмата за новите президентски самолети на САЩ. В същото време компанията отчита ръст на приходите, което според ръководството е знак за напредък след няколко трудни години.

Приходите на Boeing са нараснали с 8% на годишна база до 24,6 милиарда долара, подкрепени от увеличените доставки на пътнически самолети и по-високия обем на дейността в секторите отбрана, космически технологии и сигурност.

Компанията е приключила второто тримесечие със загуба от 428 милиона долара. Макар тя да е по-малка в сравнение със същия период на миналата година, резултатът е по-слаб от очакванията на анализаторите.

Финансовият отчет включва и загуби от 280 милиона долара по програмата VC-25B за новия президентски самолет Еър форс 1, която е белязана от забавяния и значително превишаване на първоначално планираните разходи.

От Boeing уточниха, че новите разходи са свързани с допълнителни производствени ресурси и процесите по сертифициране. Първоначалният договор, подписан през 2018 г., предвижда преоборудването на два самолета Boeing 747-8 за нуждите на президента на САЩ.

Компанията съобщи още, че процесът по сертифициране на новите модели 737 MAX и 777 върви по план в сътрудничество с американските авиационни регулатори. От Boeing очакват първият сертифициран самолет от новото поколение да бъде моделът 737 MAX 7, предаде БГНЕС.

Главният изпълнителен директор Кели Ортбърг заяви, че е доволен от постигнатия напредък. Той пое ръководството на компанията преди около две години, когато Boeing все още се възстановяваше от последиците от самолетните катастрофи и проблемите с безопасността.

„Основната ни цел беше да възстановим доверието. Предстои още работа през втората половина на годината, но инерцията, която изграждаме, продължава да движи Boeing в правилната посока“, каза Ортбърг.

След публикуването на финансовите резултати акциите на компанията поскъпнаха с 0,2% в предпазарната търговия.