Най-богатият човек обедня: Състоянието на Мъск падна под 700 млрд. долара

С колко е намаляло богатството на Мъск, откакто стана трилионер?

Акциите на SpaceX паднаха с 4,8% до около 109,50 долара, продължавайки 50% спада за акциите, откакно достигнаха исторически връх на 16 юни. Спадът на стойността на акциите идва след успешното изпитателно изстрелване на ракетата Starshipтъй като Уолстрийт изглежда изрази предпазливост преди теста: анализаторът на JPMorgan Сет Зайфман написа в бележка по-рано през седмицата, че ще има „много анализи“ от последното изстрелване на Starship, въпреки че фирмата очаква „напредък и неуспехи“ в десетки други изстрелвания до 2027 г., пише Forbes.

Снимка: Ройтерс

Мъск, чиито активи в SpaceX включват 4,8 милиарда акции и още 350 милиона опции върху акции, видя нетното си богатство да намалява с 29,5 милиарда долара до 695,7 милиарда долара, но въпреки това той все още е доста пред съоснователите на Google Лари Пейдж (268,5 милиарда долара) и Сергей Брин (247,1 милиарда долара) като най-богатия човек в света.

Прекъснатото изстрелване на Starship на 16 юли също понижи акциите на SpaceX и намали състоянието на Мъск с повече от 45 милиарда долара до под 800 милиарда долара.

Снимка: Ройтерс

Около 750 милиарда долара. С толкова е намаляло нетното богатство на Мъск, откакто достигна пик от 1,45 трилиона долара на 16 юни. Около 116 милиарда долара от спада се дължат на факта, че Forbes премахна опциите за Tesla въз основа на новите условия за придобиване на активи, договорени между Мъск и неговия автомобилен производител