Четири нови влака тръгват с разширението на третата линия на метрото в София

Новото разширение включва три нови метростанции

Допълнителни четири метровлака „Сименс“ ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия 3-километров участък от третата линия на софийското метро под бул. „Ген. Владимир Вазов“. Преди провеждането на държавната приемателна комисия кметът на София Васил Терзиев инспектира новоизграденото трасе, съобщават от Столична община.

Новото разширение включва три метростанции - „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“, пише Stolica.bg. След издаване на необходимите разрешения и приключване на процедурите по приемане на обекта, трасето ще бъде въведено в редовна експлоатация.

По думите на Васил Терзиев строителството върви по график, а целта е новият участък да бъде отворен за пътници веднага след приключване на държавната приемателна процедура. Той посочи още, че общината работи и по следващите разширения на метрото.

Новите влакове „Сименс“ са оборудвани със системи, които автоматично определят местоположението им по трасето и поддържат постоянна връзка с центъра за управление на движението.

Третата линия на метрото използва система за автоматизирано управление на влаковете с ниво на автоматизация GoA3, при която движението се управлява автоматично, но с оператор на борда. Изградената инфраструктура позволява в бъдеще преминаване към GoA4 - напълно автоматизирана експлоатация без необходимост от управление от оператор.

В трасето е внедрена и телекомуникационна система за управление на влаковете (CBTC), която позволява по-прецизно управление на движението и повишава безопасността и ефективността на експлоатацията.

Преди официалното откриване новият участък ще бъде проверен от държавна приемателна комисия, назначена от Дирекцията за национален строителен контрол. След положително становище линията ще бъде пусната с редовни курсове за пътници.

Разширението на третата линия по бул. „Ген. Владимир Вазов“ до кв. „Левски“ се изгражда изцяло подземно. Строителството започна през март 2022 г., а след пускането му в експлоатация се очаква метрото да обслужва още над 45 000 пътници дневно. Проектът се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност над 282 млн. лева без ДДС.