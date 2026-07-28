ОЛАФ е установила нередности при разходването на средства от бюджета на ЕС за 2,1 млрд. евро през миналата година

Измамите са в размер на 274,3 милиона евро

Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ) е установила през миналата година над 13 хиляди случая на нередности при използването на средства от бюджета на Европейския съюз за 2,1 милиарда евро, показва представен днес доклад на Европейската комисия. В 986 случая става дума за измами за 274,3 милиона евро, се посочва в документа.

Делът на възстановените средства възлиза на над 96 на сто за последното десетилетие и са били предотвратени неправомерни разходи за над 658 милиона евро, пише БТА. Миналата година, сравнено с 2024 г., общият брой на съобщените нередности е намалял със 7,6 на сто, докато сумите по тези случаи са нараснали с 12,8 на сто.

ЕК предлага да бъдат въведени задължителни национални стратегии за борба с измамите, по-строги задължения за съобщаване за нередности и за оценка на възможни законодателни изменения за подобряване на борбата със злоупотребите. Комисията препоръчва по-широко използване на софтуер за целите на опазването на европейския бюджет.

В доклада се отчита, че засега разследванията остават продължителни и сложни, а това налага по-добро съгласуване между административните, разследващите и съдебните власти.