Свят Кухнята на тази страна стана първата в света, удостоена със статут на ЮНЕСКО

Кухнята на тази страна стана първата в света, удостоена със статут на ЮНЕСКО

bTV Бизнес екип

Според комисията, готвенето в Италия надхвърля ежедневната хранителна необходимост

Италианската национална кухня стана първата, призната от ЮНЕСКО и културния орган на ООН. Италианският премиер Джорджия Мелони потвърди решението на ЮНЕСКО да обяви италианската кухня за нематериално културно наследство. За нас кухнята не е просто храна или сбор рецепти. Тя е култура, традиция, труд и богатство“, заяви Мелони, предава CNN

Снимка: istockphoto.com

Статутът идва след тригодишна кампания на италианското Министерство на земеделието, насочена към утвърждаване на традиционните методи за отглеждане на продукти, прибиране на реколтата и приготвяне на храна. Първоначалното предложение, подготвено от Пиер Луиджи Петрило, отбелязва, че готвенето в Италия надхвърля ежедневната хранителна необходимост, превръщайки се в сложна и многостепенна практика.

Признанието идва на фона на усилията на страната да се бори с фалшивата“ италианска храна, включително имитации на сос карбонара, фалшив зехтин и продукти с имена, които звучат италиански, но не са произведени в Италия. Министърът на земеделието Франческо Лолобриджида заяви, че новият статус ще осигури допълнителна защита на кухнята и ще създаде възможности за нови работни места и богатство в регионите, като същевременно поддържа предаваните през поколенията кулинарни традиции.

Верона въвежда такса за балкона на Жулиета - ето колко ще струва

Статутът на ЮНЕСКО обикновено придава престиж на определените обекти от исторически забележителности до нематериални практики като пчеларство или традиционно плуване. Това често стимулира туризма, макар че Италия вече е една от най-посещаваните европейски дестинации. Мелони добави, че признанието ще подпомогне икономиката на страната, която вече изнася хранителни продукти за 70 милиарда евро и е водеща в Европа по добавена стойност в селското стопанство.

Италия вече има редица включвания в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, сред които ръчно звънене на камбани, оперно пеене, лов и добив на трюфели, неаполитанска пица и големи процесионни структури. В своята кандидатура Италия подчертава живите гастрономически пейзажи“ като отражение на биокултурното разнообразие, устойчивост, сезонност и минимално разхищение на храната, както и предаването на традициите от поколение на поколение, което създава силна емоционална връзка с храната.

