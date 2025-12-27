Кухнята на тази страна стана първата в света, удостоена със статут на ЮНЕСКО

Според комисията, готвенето в Италия надхвърля ежедневната хранителна необходимост

Италианската национална кухня стана първата, призната от ЮНЕСКО и културния орган на ООН. Италианският премиер Джорджия Мелони потвърди решението на ЮНЕСКО да обяви италианската кухня за нематериално културно наследство. „За нас кухнята не е просто храна или сбор рецепти. Тя е култура, традиция, труд и богатство“, заяви Мелони, предава CNN.

Статутът идва след тригодишна кампания на италианското Министерство на земеделието, насочена към утвърждаване на традиционните методи за отглеждане на продукти, прибиране на реколтата и приготвяне на храна. Първоначалното предложение, подготвено от Пиер Луиджи Петрило, отбелязва, че готвенето в Италия надхвърля ежедневната хранителна необходимост, превръщайки се в сложна и многостепенна практика.

Признанието идва на фона на усилията на страната да се бори с „фалшивата“ италианска храна, включително имитации на сос карбонара, фалшив зехтин и продукти с имена, които звучат италиански, но не са произведени в Италия. Министърът на земеделието Франческо Лолобриджида заяви, че новият статус ще осигури допълнителна защита на кухнята и ще създаде възможности за нови работни места и богатство в регионите, като същевременно поддържа предаваните през поколенията кулинарни традиции.

Статутът на ЮНЕСКО обикновено придава престиж на определените обекти – от исторически забележителности до нематериални практики като пчеларство или традиционно плуване. Това често стимулира туризма, макар че Италия вече е една от най-посещаваните европейски дестинации. Мелони добави, че признанието ще подпомогне икономиката на страната, която вече изнася хранителни продукти за 70 милиарда евро и е водеща в Европа по добавена стойност в селското стопанство.

Италия вече има редица включвания в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, сред които ръчно звънене на камбани, оперно пеене, лов и добив на трюфели, неаполитанска пица и големи процесионни структури. В своята кандидатура Италия подчертава „живите гастрономически пейзажи“ като отражение на биокултурното разнообразие, устойчивост, сезонност и минимално разхищение на храната, както и предаването на традициите от поколение на поколение, което създава силна емоционална връзка с храната.

