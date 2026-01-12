Строят най-голямото летище на този континент

Очаква се строителството да отнеме пет години

В събота Етиопия започна строителството на това, което според премиера ще бъде най-голямото летище в Африка, когато бъде завършено. То ще се намира в град Бишофту, югоизточно от столицата Адис Абеба.

Очаква се огромният туристически център да струва около 12,7 милиарда долара и евентуално да може да обслужва около 110 милиона пътници годишно при пълен капацитет. Очаква се строителството да отнеме пет години. Частично финансиран от националния превозвач Ethiopian Airlines, центърът в Бишофту се очаква да замени летище Боле в столицата, което може да обслужва до 25 милиона пътници годишно.

Премиерът Абий Ахмед обяви в събота, че е започнало строителството на „най-големия проект за авиационна инфраструктура в историята на Африка“. „Тази стратегия за множество летища има за цел да осигури бъдещето на ролята на Етиопия като водеща въздушна транспортна врата на Африка“, каза той в публикация в X. Той добави, че проектът ще засили глобалната конкурентоспособност на Ethiopian Airlines, ще подобри африканската свързаност, ще разшири търговските и туристически коридори и ще позиционира Етиопия като основен междуконтинентален център. Проектът включва многолентова магистрала, която да свързва новото съоръжение със столицата, и 38-километрова високоскоростна железопътна линия, която според Абий ще достига скорости до 200 км/ч.

Африканската банка за развитие е отделила 500 милиона долара за проекта, а етиопските власти водят преговори за набиране на допълнителни траншове с Азиатската банка за развитие, Европейската инвестиционна банка и Американската корпорация за финансиране на развитието.

Етиопия се надява да привлече чуждестранен туризъм въпреки продължаващия въоръжен конфликт в двата си най-населени региона Амхара и Оромия, като Бишофту се намира в последния. Бъдещото летище, което ще се намира на площ от 35 квадратни километра, вече е видяло разселването на 2500 фермери, които бяха преместени миналата година на цена от 350 милиона долара, заяви през ноември главният изпълнителен директор на Ethiopian Airlines Месфин Тасев Бекеле. Етиопия, втората по население страна в Африка с около 130 милиона жители, стартира големи инфраструктурни проекти през последните години.

Миналата година официално беше открит най-големият язовир на континента, а в Адис Абеба и други големи градове се изпълняват обширни проекти за градско обновяване.

