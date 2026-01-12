BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1642 BGN
Петрол
61.95 $/барел
Bitcoin
$92,105.4
Последвайте ни
1 USD
1.1642 BGN
Петрол
61.95 $/барел
Bitcoin
$92,105.4
Свят Една от компаниите на най-богатия човек в света трупа огромни загуби

Една от компаниите на най-богатия човек в света трупа огромни загуби

bTV Бизнес екип

Само през първото тримесечие на 2025 г. загубата е била около 1 млрд. долара

Компанията за изкуствен интелект xAI на Илон Мъск отчита загуби в зашеметяващи размери, показват документи, с които разполага „Блумбърг“.

През третото тримесечие на 2025 г. xAI е записала нетна загуба от 1,46 млрд. долара – още по-лош резултат спрямо предходните месеци. Само през първото тримесечие на годината загубата е била около 1 млрд. долара, а за последните 12 месеца компанията е „изгорила“ 7,8 млрд. долара в брой, пише БГНЕС.

xAI не е изключение. Всички големи компании в сферата на изкуствения интелект в момента работят на сериозна загуба, като разходите значително надхвърлят приходите. Подобно на конкурентите си, ръководството на xAI уверява инвеститорите, че това е временно. По време на последен разговор за финансовите резултати мениджърите са заявили, че компанията разполага с ресурси да „продължи да харчи агресивно“.

САЩ започват разследване срещу председателя на Федералния резерв

В по-дългосрочен план xAI обещава да разработи „самодостатъчен изкуствен интелект“, който да захранва хуманоидните роботи Optimus на Tesla. Самият проект Optimus обаче все още е далеч както от пазарна реализация, така и от възможност да носи печалба.

Защо хиляди туристи са блокирани в Лапландия?

Финансовите данни идват на фона на плановете на xAI да изгради нов огромен център за данни в Саутхейвън, щата Мисисипи. Проектът е оценен на 20 млрд. долара и се очаква да бъде най-голямата частна инвестиция в историята на щата. Подобно на вече съществуващите центрове на xAI в Мемфис, Тенеси, новото съоръжение вероятно ще създаде сериозни проблеми за местните общности.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата