Една от компаниите на най-богатия човек в света трупа огромни загуби

Само през първото тримесечие на 2025 г. загубата е била около 1 млрд. долара

Компанията за изкуствен интелект xAI на Илон Мъск отчита загуби в зашеметяващи размери, показват документи, с които разполага „Блумбърг“.

През третото тримесечие на 2025 г. xAI е записала нетна загуба от 1,46 млрд. долара – още по-лош резултат спрямо предходните месеци. Само през първото тримесечие на годината загубата е била около 1 млрд. долара, а за последните 12 месеца компанията е „изгорила“ 7,8 млрд. долара в брой, пише БГНЕС.

xAI не е изключение. Всички големи компании в сферата на изкуствения интелект в момента работят на сериозна загуба, като разходите значително надхвърлят приходите. Подобно на конкурентите си, ръководството на xAI уверява инвеститорите, че това е временно. По време на последен разговор за финансовите резултати мениджърите са заявили, че компанията разполага с ресурси да „продължи да харчи агресивно“.

В по-дългосрочен план xAI обещава да разработи „самодостатъчен изкуствен интелект“, който да захранва хуманоидните роботи Optimus на Tesla. Самият проект Optimus обаче все още е далеч както от пазарна реализация, така и от възможност да носи печалба.

Финансовите данни идват на фона на плановете на xAI да изгради нов огромен център за данни в Саутхейвън, щата Мисисипи. Проектът е оценен на 20 млрд. долара и се очаква да бъде най-голямата частна инвестиция в историята на щата. Подобно на вече съществуващите центрове на xAI в Мемфис, Тенеси, новото съоръжение вероятно ще създаде сериозни проблеми за местните общности.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN