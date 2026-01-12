Златото и среброто достигнаха рекордни нива

Ето защо

Златото скочи до рекордните 4600 долара за тройунция, а среброто се приближи до 85 долара, достигайки най-високите си равнища досега, предаде БГНЕС.

Ралито на благородните метали бе подхранено от новината, че Министерството на правосъдието на САЩ е започнало разследване срещу Федералния резерв — развитие, което разклати доверието в независимостта на централната банка и засили търсенето на активи „убежище“.

Пазарната реакция бе мигновена: инвеститорите се насочиха към златото и среброто на фона на нарастващите опасения от политически натиск върху паричната политика.

Допълнителен импулс даде предупреждението на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, че евентуално наказателно преследване се вписва в по-широка кампания на президента Доналд Тръмп за оказване на натиск върху решенията за паричната политика. Коментарите засилиха усещането за институционална несигурност — ключов фактор, който традиционно тласка инвеститорите към благородните метали.

