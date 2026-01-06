Страните, които празнуват Коледа през януари

Коледа е един от най-значимите християнски празници

Седми януари рядко се възприема като празнична дата – за повечето хора това е моментът, в който след коледните и новогодишните почивни дни животът окончателно се връща към обичайния си ритъм. За милиони православни християни по света обаче именно тогава настъпва кулминацията на празничния цикъл. Следвайки Юлианския календар, те отбелязват Рождество Христово почти две седмици след останалата част от света, превръщайки началото на януари във време за тържества, духовност и вековни традиции.

Коледа остава един от най-значимите християнски празници, особено в държави със силно религиозно наследство. Докато в повечето страни, които следват Григорианския календар, Рождество се чества на 25 декември със семейни събирания, подаръци и богати трапези, в редица православни общности празникът се пренася в началото на новата година. За тях това не е просто разлика в датата, а запазване на дълбоко вкоренени религиозни и културни традиции.

В Русия, например, Коледа дълго време е била изтласкана в сянка по време на съветския период, когато религиозните празници не са били насърчавани. След 1991 г. православната вяра преживява възраждане и Рождество отново заема мястото си в календара, макар и с по-скромен характер в сравнение с пищните новогодишни тържества. Празникът е свързан с пост, който приключва с появата на първата звезда на небето на Бъдни вечер, а на самия коледен ден семействата се събират около традиционна трапеза. Подаръците за децата обаче продължават да се раздават основно на Нова година.

В Грузия Коледа е неразривно свързана с процесията „Алило“ – пъстро и символично шествие, в което участват цели енории. Хора в празнични одежди излизат по улиците, пеят и раздават сладки на децата, докато нощни служби в храмовете показват духовния характер на празника. Отличителен белег на грузинската Коледа са и т.нар. „чичилаки“ – необичайни коледни елхи, изработени от дървесни стърготини, които символизират чистотата и обновлението.

В Казахстан, макар страната да е с мюсюлманско мнозинство, православната общност също отбелязва Коледа през януари. Подготовката започва с дълъг пост, а празничната трапеза на 7 януари събира няколко поколения около символично подредена маса. Коледа там е по-сдържана в сравнение с шумните новогодишни празненства, но зимната украса и светлините в градовете създават истински празнична атмосфера.

Особено силно е религиозното преживяване в Етиопия, където православното християнство е доминиращо. В древния град Лалибела, известен със своите скално изсечени църкви, Коледа се отбелязва с мащабни поклонения. Хиляди вярващи, облечени в бели одежди, се стичат там дни наред, а богослуженията на Бъдни вечер продължават до разсъмване. Празникът е наситен с песнопения, молитви и ритуали, които създават усещане за връзка с вековна духовна традиция.

Армения заема особено място сред страните, които празнуват Коледа през януари. Като една от най-старите християнски държави в света, тя отбелязва Рождество на 6 януари. След десетилетия на ограничения върху религиозния живот по време на съветската епоха, традициите бързо са възстановени. Празникът включва палене на свещи в домовете, благославяне със светена вода и семейна трапеза, а следващият ден е посветен на спомена за починалите близки.

