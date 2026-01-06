Как заличената улица „Търговска“ на жълтите павета оживява отново в 3D

Ето къде точно се е намирала известната улица

Екип от учени от Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ към Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЦТ-БАН) работи по 3D визуализация на главната търговска улица на буржоазна София – улица „Търговска“. Тя е унищожена при изграждането на социалистическото ларго в средата на XX век.

Повече за улицата

Снимка: Стара София

Несъществуващата днес улица "Търговска" някога е свързвала площада пред Двореца с площада при Банята, пресичайки булевард "Княз Дондуков". На нея са разположени най-представителните магазини и кантори в столицата. Тя се отличава с пищна и представителна архитектура.

Днес съвременните технологии дават възможност миналото да „възкръсне“ под формата на виртуална реалност – стига да се съберат разпръснатите фрагменти от историческата картина. Именно това е целта на тригодишния научен проект „Расте, но не старее. Семантични и 3D технологии за историята на улиците и сградите в София“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Фокусът на проекта е върху улиците и сградите на София от периода преди 1944 г. В момента мултидисциплинарният екип се намира в етап на активно събиране и анализ на документални и визуални материали. Освен специалисти от ИБЦТ и ИИКТ към БАН, в проекта участват и експерти от Регионалния исторически музей – София, както и от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Изследванията се провеждат в редица архиви – Централния държавен архив, РИМ – София, архива на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) и Народната библиотека. Работата по издирването на източници ще продължи до края на 2027 г. Екипът отправя и апел към граждани и колекционери: всякакви снимки, чертежи и записки от частни архиви биха били изключително ценни. Те ще бъдат сканирани и върнати на собствениците им.

3D визуализацията

Вече е започнала работата по 3D визуализация на улица „Търговска“ във вида ѝ от периода 1930–1935 г., обяснява д-р Ивайло Начев. Целта е максимално прецизно възстановяване на градската среда – сгради, фасади и улично пространство – на база исторически свидетелства.

Ето къде точно се е намирала известната улица:

Снимка: Проект „Расте, но не старее: семантични и 3D технологии за историята на улиците и сградите в София“

Първите резултати от проекта се очакват в началото на 2026 година.

