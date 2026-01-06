Наша съседка планира да открие 250 км нови магистрали през 2026 г.

Целта е страната да се нареди сред водещите икономики в Европа

Румънските власти планират да пуснат в експлоатация 250 километра нови магистрали и скоростни пътища през 2026 г. Това съобщи генералният директор на Националната компания за управление на пътната инфраструктура на Румъния (CNAIR) Кристиан Пистол. По думите му проектите са от ключово значение както за свързването на всички исторически региони на страната, така и за ускоряване на икономическото й развитие.

„През 2026 г. целта е 250 нови километра. Ще продължим, докато всички региони на Румъния бъдат свързани. Това е нашият шанс да се наредим сред водещите икономики в Европа“, заяви Пистол.

Най-сериозният напредък се очаква по магистрала A7, известна като Магистралата на Молдова, където трябва да бъдат завършени още 125 километра. Това ще позволи непрекъснато движение по магистрала до град Пашкани. Важен е и напредъкът по околовръстната магистрала A0 около Букурещ, като завършването на северния й участък ще осигури непрекъсната високоскоростна връзка с обща дължина 578 километра между Пашкани и Констанца по трасето A7–A3–A0–A2.

През 2026 г. се очаква да бъде открит и четвъртият участък от магистрала A1 Сибиу–Питещ – между Куртя де Арджеш и Tigveni. Планира се и завършването на дългоотлагания участък Маргина–Холдея с дължина 9,13 километра, включително тунелните съоръжения, при условие че успешно приключат тестовете на системите за безопасност и мониторинг.

Напредък е предвиден и по Трансилванската магистрала A3, където трябва да бъдат открити още 68 километра. Така ще се оформи непрекъснат магистрален участък от около 200 километра между Търгу Муреш и унгарската граница при Борш. В близост до река Дунав, през първата половина на годината, се очаква да бъде пуснат в експлоатация и скоростният път Браила–Галац с дължина 10,76 километра, който ще повиши ефективността на новия висящ мост при Браила.

По данни на CNAIR към момента 654 километра високоскоростни пътища в страната са в процес на проектиране и строителство, а други 374 километра се намират в етап на търгове или договорни преговори, предаде Romania Journal. Амбициозните планове за 2026 г. стъпват върху значителния напредък, постигнат през 2025 г., когато Румъния достигна общо 1 418 километра магистрали и скоростни пътища, след откриването на нови 146 километра.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN