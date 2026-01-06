BGN → EUR
БГ Бизнес Новият начин, по който проверяваме пенсиите

Новият начин, по който проверяваме пенсиите

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето новият начин за правене на справка

В началото на годината на Националния осигурителен институт (НОИ) стартира единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ). Той се превръща в единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет, съобщават от пресцентъра на НОИ.

Как ще ще се проверяват пенсиите?

Снимка: БГНЕС

Важно е да отбележим, че всички съществуващи до момента отделни справочници и електронни услуги са интегрирани в платформата. За да влезете вътре е необходима само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна автентикация – Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ПИК на Националната агенция по приходите (НАП) и всички видове квалифициран електронен подпис (КЕП.) Не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни. В поле „Идентификатор“ се въвежда ЕГН/ЛНЧ.

Защо жените в Европа получават по-малки пенсии?

Порталът предоставя достъп до Електронното осигурително досие, дава възможност да заявяване на електронни услуги след създаването на профил, както и достъп до портали за подаване на данни от задължени лица.

До края на годината всички отделни електронни услуги поетапно ще бъдат изведени от експлоатация като самостоятелно работещи приложения, обявиха от НОИ в края на 2025 година.

