BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69102 BGN
Петрол
61.5 $/барел
Bitcoin
$91,782.5
Последвайте ни
1 USD
1.69102 BGN
Петрол
61.5 $/барел
Bitcoin
$91,782.5
Свят Страна, чиято територия е 90% гори и планини

Страна, чиято територия е 90% гори и планини

Свят

bTV Бизнес екип

Жителите на тази страна са сред най-дълголетните в света

Андора е малка, но много интересна държава, скрита високо в Пиренеите. Тя впечатлява с красива природа, чист въздух и спокоен ритъм на живот, което я прави все по-предпочитана дестинация за туристи от цяла Европа. Макар да е една от най-малките страни в света — само 468 кв. км, от които едва 0,26% са водни площи — Андора има богата история и необичайна политическа система.

Страната е толкова малка, че човек може да я опознае дори само пеша. Повече от 90% от територията й са планини, гори и ливади, а населените места са сгушени в долините под 65 планински върха с височина над 2000 метра. Около една десета от държавата е под защитата на ЮНЕСКО, а по брой музеи на квадратен метър Андора е втора в света след Ватикана, пише Biznis Kurir. През зимата страната се превръща в оживен ски курорт, разполагащ с около 300 километра писти, а най-високият й връх — Кома Педроса — достига почти 3000 метра.

Само тази компания ще конкурира БДЖ с частни влакове

Столицата Андора ла Веля е разположена на 1013 метра надморска височина и е най-високата столица в Европа. Държавата няма собствена армия и разчита за отбраната си на Франция и Испания, които са нейни съседи.

В Андора живеят около 80 000 души и повечето от тях говорят три езика: каталунски, испански и френски. Страната никога не е имала собствена валута — в миналото се е използвал френският франк и испанската песета, а днес официално се използва еврото. Жителите на Андора са сред най-дълголетните в света, като основните причини са чистият въздух, здравословната храна и активният начин на живот.

Кои професии у нас са били с най-високи заплати миналата година?

Икономиката на страната се опира основно на туризма, но важна роля играят и животновъдството, и банковият сектор. Андора е известна като данъчен рай и привлича много посетители, които обичат пазаруването — на територията й има повече от 1000 магазина.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата