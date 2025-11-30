Страна, чиято територия е 90% гори и планини

Жителите на тази страна са сред най-дълголетните в света

Андора е малка, но много интересна държава, скрита високо в Пиренеите. Тя впечатлява с красива природа, чист въздух и спокоен ритъм на живот, което я прави все по-предпочитана дестинация за туристи от цяла Европа. Макар да е една от най-малките страни в света — само 468 кв. км, от които едва 0,26% са водни площи — Андора има богата история и необичайна политическа система.

Страната е толкова малка, че човек може да я опознае дори само пеша. Повече от 90% от територията й са планини, гори и ливади, а населените места са сгушени в долините под 65 планински върха с височина над 2000 метра. Около една десета от държавата е под защитата на ЮНЕСКО, а по брой музеи на квадратен метър Андора е втора в света след Ватикана, пише Biznis Kurir. През зимата страната се превръща в оживен ски курорт, разполагащ с около 300 километра писти, а най-високият й връх — Кома Педроса — достига почти 3000 метра.

Столицата Андора ла Веля е разположена на 1013 метра надморска височина и е най-високата столица в Европа. Държавата няма собствена армия и разчита за отбраната си на Франция и Испания, които са нейни съседи.

В Андора живеят около 80 000 души и повечето от тях говорят три езика: каталунски, испански и френски. Страната никога не е имала собствена валута — в миналото се е използвал френският франк и испанската песета, а днес официално се използва еврото. Жителите на Андора са сред най-дълголетните в света, като основните причини са чистият въздух, здравословната храна и активният начин на живот.

Икономиката на страната се опира основно на туризма, но важна роля играят и животновъдството, и банковият сектор. Андора е известна като данъчен рай и привлича много посетители, които обичат пазаруването — на територията й има повече от 1000 магазина.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN