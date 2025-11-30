Eмблематична забележителност на Будапеща отваря врати отново догодина

Ето коя е тя

Планирате пътуване до Будапеща следващата година? Може би искате да добавите Цитаделата към списъка си със задачи. Паметникът, който се извисява над града на хълма Гелерт, ще отвори отново врати следващата година след мащабен ремонт.

Това е една от най-трайните забележителности на града, символ на свободата. Целта е бившата военна структура да се превърне в чисто нова атракция, която да отдава почит на историята ѝ.

Една от най-вълнуващите нови характеристики ще бъде пешеходният мост, построен изцяло от стъкло – нещо рядко срещано в Европа. В просторната рондела ще бъде инсталирана и мащабна изложба, наречена „Бастионът на свободата“, където посетителите могат да научат за борбата на Унгария за свобода през историята.

Вътрешният двор ще разполага с воден обект и вечен огън, а външните пространства ще имат двойно повече зеленина от досега.

Ще има и ново кафене и магазин за подаръци, заедно с общите части - целта е да се създаде вид градски оазис на върха на хълма Гелерт. Панорамните градски гледки тук отдавна са любимо място за сватбени снимки.

Какво е Цитаделата?

Цитаделата първоначално е била крепост, построена от австрийците в началото на Унгарското въстание от 1848 г., но оттогава се е превърнала в символ на многобройните борби на нацията за суверенитет през вековете. Той е под контрола на Будапеща от 1899 г., с изключение на периода, в който е окупиран от съветските войски по време на Унгарската революция през 1956 г. Очевидно е, че това е място със сериозно историческо значение.

Реставрацията на целия комплекс на Цитаделата, който е поет от държавата през 2014 г., започна през есента на 2020 г. По време на строителните работи са открити келтски, римски и турски находки, а стените е трябвало да бъдат укрепени. Проектантите са използвали колкото е възможно повече оригинален камък и технологии от епохата на Хабсбургите, но също така са интегрирали съвременни материали за свеж вид.

Цитаделата ще бъде отворена отново за обществеността в Деня на независимостта на Унгария, 15 март.

