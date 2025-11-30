Спор с туристическите автобуси застрашава местността Мачу Пикчу

Пътуването с автобус отнема около 20 минути, като алтернативата е стръмна, двучасова разходка

Мачу Пикчу, останките на инкски град от 15-ти век и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е най-популярната туристическа дестинация в Перу. Въпреки това, продължаващият спор около автобусите, които превозват туристите до върха на планината, наскоро доведе до евакуацията на около 1400 блокирани посетители, предаде ВВС.

Кристиан Алберто Кабайеро Чакон, ръководител на операциите на автобусната компания Consettur, която през последните 30 години превозва около 4500 души дневно от Агуас Калиентес до Мачу Пикчу, признава, че „през последните няколко месеца е имало конфликти между различни общности“. Пътуването с автобус отнема около 20 минути, като алтернативата е стръмна, двучасова разходка.

Конфликтът се появи след загубата на лиценза на Consettur в полза на конкурента San Antonio de Torontoy, в отдалечен район на Перу, където единственият достъп до Мачу Пикчу без пеша е с обществен транспорт. Туристите първо трябва да се придвижат с влак до Агуас Калиентес (пътуване от 2–3,5 часа), след което да се прекачат на автобус за последния участък.

През септември протестиращи, недоволни от начина на избор на новата компания, блокираха железопътната линия с камъни, което принуди властите да разчистят релсите и да евакуират туристите със специални влакове. Местни жители твърдят, че протестите са предизвикани от желанието за прехвърляне на доходоносната автобусна услуга от Consettur към San Antonio de Torontoy. Цената на двупосочен билет е 24 долара за чужденци и 15 долара за перуанци.

Въпреки че лицензът на Consettur изтече, компанията продължава да оперира, а новата фирма още не е започнала заради правни пречки. Кабайеро подчертава, че Consettur не е монопол, а се състои от 12 компании с различни партньори, включително местния областен съвет, който притежава 38% от бизнеса. Той също така заявява, че би приветствал конкуренцията с San Antonio de Torontoy.

Междувременно местните жители, като Дина Уилка, настояват за по-добри условия за общността – течаща вода, болници и училища. Карлос Гонсалес, президент на туристическата камара в Куско, призовава за по-голям държавен контрол върху транспорта и подобряване на туристическите преживявания в Мачу Пикчу чрез повече входове и отделни зони за различни видове посетители. Кабайеро отбелязва, че ако San Antonio de Torontoy получи одобрение, Consettur няма да има проблем да работи съвместно с тях, като подчертава, че конфликтът може да бъде решен чрез координация между двете компании.