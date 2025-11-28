Кои професии у нас са били с най-високи заплати миналата година?

Половината от всички работещи в страната са разпределени в три града

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2024 г. се увеличава с 21.0 хил., или с 0.9%, спрямо 2023 г., като достига 2.32 млн. по окончателни данни на Националния статистически институт.

Спрямо предходната година най-голямо увеличение на броя на наетите се наблюдава в следните икономически дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Строителство“, сочат данни на НСИ.

През 2024 година в областите София (столица), Пловдив и Варна работят приблизително половината от всички наети в страната. В област София (столица) работят 33.9% (788.8 хил.), в Пловдив - 9.9% (230.5 хил.) и във Варна - 6.6% (153.6 хил.). Броят на наетите е най-малък в областите Видин - 16.2 хил., Силистра - 19.7 хил. и Търговище - 24.8 хиляди.

Заплати

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“ - с 22.6%, „Култура, спорт и развлечения“ - със 17.1%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 16.9%.

Икономическите дейности с най-високо трудово възнаграждение на работещите по трудово и служебно правоотношение за 2024 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 64 537 лева годишно; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 41 631 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 41 620 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 17 044 лева; „Други дейности“ - 17 872 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 19 401 лева.

По класове професии, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, с най-висока средна годишна заплата са наетите в клас „Ръководители“ - 72 952 лв. (с 9.7% повече спрямо 2023 г.), следвани от клас „Специалисти“ - 43 142 лв. (увеличение с 12.6% спрямо 2023 г.) и „Техници и приложни специалисти“ - 30 634 лв. (увеличение с 13.7% спрямо 2023 г.). Най-ниско е средното брутно годишно възнаграждение в клас „Професии, неизискващи специална квалификация“ - 14 614 лв., като то е със 17.1% по-високо спрямо предходната година.

През 2024 година София (столица) е областта с най-висока заплата - 38 728 лв., следвана от Варна и София област - съответно с 26 007 и 25 190 лева. Областите с най-ниски нива на средната годишна заплата са Смолян - 18 909 лв., Кюстендил - 18 976 лв. и Благоевград - 19 037 лева.

