Последвайте ни
БГ Бизнес Само тази компания ще конкурира БДЖ с частни влакове

Само тази компания ще конкурира БДЖ с частни влакове

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Защо БДЖ е монопол?

Едва две компании подадоха оферти за пътнически жп превози – „БДЖ Пътнически превози“ и „Ивкони Експрес“. Това става ясно от обявената от Министерството на транспорта и съобщенията обществена поръчка за избор на превозвачи в железопътния транспорт.

Трите лота в страната

Снимка: bTV

Държавата по настояване на ЕС трябваше да допусне конкуренция в пътническите железопътни превози. За да стане това по-ясно и управляемо, България е разделена на трите големи региона (лота), като всеки лот включва определени жп линии плюс отделна държавна субсидия. Все пак БДЖ затвърждава своята позиция на монополист на пазара, тъй като той е единствения кандидат за западния лот, където са дългите експресни линии. Лота е с най-голям пътникопотк и има най-голяма държавна субсидия – 980 млн. евро за 12 години.

Северният лот е най-неатрактивен за компаниите, защото в него попадат линиите с малко пътници и големи разстояния. Държавната субсидия е 229 млн. евро. Тук се включва новата компания.

Третият лот е южният. При него се наблюдава привлекателен пътникопоток, а линиите са ремонтирани. Субсидията е най-малката – 186 млн. евро. Тук отново се борят и двете компании.

Влакът ви закъснява? Ето какво обезщетение трябва да получите от БДЖ

Защо няма конкуренция?

Снимка: БДЖ

Изискванията са твърде високи за частните оператори, особено за Западния лот. Нужни са много влакове, включително нови, големи гаранции, висок капацитет за поддръжка и има изискване за определен брой локомотивни машинисти и персонал. БДЖ има цялата инфраструктура и персонал по подразбиране. Частниците - не.

