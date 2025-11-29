Повече жени, по-силна икономика: Колко губи ЕС от инвестиционното неравенство?

В коя държава е регистрирано най-голямо "женско участие"

По-голямото участие на жени в инвестиционния и предприемаческия пейзаж може да донесе сериозни икономически ползи за ЕС — до 600 млрд евро допълнителен БВП до 2040 г., съобщава Euronews.

Ниско присъствие на жени в технологични стартъпи

Само около една от пет технологични компании, основани в периода 2020–2025 г. в Европа, е включвала поне една жена сред основателите. Още по-притеснително: дори когато жените участват като основателки, техните компании получават със значително по-малко инвестиции от тези, създадени от мъже.

Разлики между държавите

Най-високи нива на “женско участие” сред основателите на компании са регистрирани в: Латвия - 27% , Италия - 25.9% , Португалия - 25.2%

В същото време страни като Чехия (9%) и Унгария (14.4%) са значително под европейското средно около 19.3%.

Икономически потенциал при равен старт

Според изследване на Frontier Economics от 2025 г., ако жените бяха равнопоставени с мъжете при създаване и развитие на бизнеси това би могло да добави приблизително 600 млрд евро към БВП на ЕС до 2040 г.

Например в държави като Полша икономическият растеж може да нарасне с 1.6%, а в Нидерландия с до 5.5% към 2040 г.

Но неравенствата не се изчерпват само със стартъпи. Сред европейските малки и средни предприятия (МСП), които кандидатстват за банкови заеми — тези, собственост на жени, получават одобрения с около 5 процентни пункта по-рядко от фирмите, собственост на мъже (дори след контрол за възраст, размер и сектор).

Освен това, жените в Европа вече контролират значителни финансови активи: според доклада около 5.7 трилиона евро, като прогнозите са, че до 2030 г. този обем може да нарастне до 9.8 трилиона евро. Ако жените инвестираха пропорционално на мъжете - Европа би могла да мобилизира допълнителни 2–3 трилиона евро в частни инвестиционни активи.

Защо съществува разликата?

Докладът на Европейската комисия посочва няколко основни причини за “инвестиционния разрив между половете”:

Р азлична склонност към риск : инвестирането и рисковото финансиране традиционно се асоциират със “мъжка” предприемаческа култура — риск, асертивност, индивидуализъм.

: инвестирането и рисковото финансиране традиционно се асоциират със “мъжка” предприемаческа култура — риск, асертивност, индивидуализъм. Доминация на мъже в инвестиционните органи — това влияе на модела на отпускане на капитал и поддържа статуквото.

— това влияе на модела на отпускане на капитал и поддържа статуквото. Социални очаквания — ролята на жените в грижата за семейството, баланс между работа и личен живот, което възпрепятства достъпа им до мрежи и капитал.

— ролята на жените в грижата за семейството, баланс между работа и личен живот, което възпрепятства достъпа им до мрежи и капитал. Географско неравенство (“двойно изключване”): финансовите и венчър хъбове са концентрирани в няколко града (Лондон, Париж, Берлин, Стокхолм), което поставя основателки от Централна, Източна и Южна Европа в структурно неблагоприятна позиция.

Според доклада, дори в общества, възприемани като равнопоставени — например в скандинавските страни — предположението, че “равенството вече е постигнато”, само по себе си може да е пречка, защото прикрива структурни предразсъдъци.

Какво означава това за Европа и защо е важно?

Ограничаването на достъпа на жени, било като основателки, инвеститори или собственици на бизнеси, означава, че Европа не използва пълния си потенциал за иновации, растеж, зеления и цифров преход.

При равнопоставен старт и условия, допълнителните ресурси като инвестиционен капитал, бизнес идеи, човешки талант биха могли да доведат не само до по-висок БВП, но и до устойчиво, приобщаващо развитие, нови работни места и по-добри социални възможности.

Затова усилията в рамките на ЕС днес, като подкрепата чрез финансиране, специални програми, улесняване на достъпа до капитал, не са просто “политическа коректност”, а разумна икономическа стратегия.

