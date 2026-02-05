Тазгодишните олимпийски медали са най-скъпите в историята на Игрите

Колко злато има в 1 златен медал?

Този месец спортистите, които се качат на подиума на Зимните олимпийски игри в Италия ще бъдат окичени с най-скъпите медали в историята на игрите, благодарение на покачващите се цени на благородните метали, пише CNN.

Цената на златото вдигна стойността на медалите

Снимка: Reuters

Макар сантименталната стойност да е неизмерима. В чисто парично изражение тези медали ще струват повече от всякога. От Олимпийските игри в Париж през юли 2024 г. насам спот цените на златото и среброто са скочили съответно със 107% и 200%, според данни на FactSet.

Повече от 700 златни, сребърни и бронзови медала ще бъдат връчени на най-добрите зимни спортисти в света, участващи в събития от ски и хокей на лед до фигурно пързаляне и кърлинг.

Колко струват златните медали?

Заради високите цени на благородните метали, златните медали сега струват около 2300 долара, което е два пъти повече от стойността им на Олимпийските игри в Париж . Сребърните медали, заели второ място, струват почти 1400 долара, или три пъти повече от стойността им преди две години.

Търсенето от страна на индивидуалните инвеститори отчасти е причина за скока на среброто. Цените на златото се покачиха, след като големите централни банки увеличиха резервите си, а инвеститорите се втурнаха да купуват традиционния сигурен актив на фона на глобалните политически сътресения.

Колко злато има в 1 златен медал?

Снимка: Getty Images

Победителите ще получат медали, изработени от рециклиран метал от Италианския държавен институт по монетен двор и полиграфия. Но не всичко, което блести, е злато.

В един златен медал само шест грама от общо 506 грама (16 тройунции) са чисто злато. Останалата част е от сребро. Бронзовите медали са изработени от мед и с тегло от 420 грама (15 унции) струват само около 5,60 долара за бройка, според данни , публикувани от организаторите на събитието. (Тройунция е с около 10% по-тежка от обикновена унция.)

Според лондонската аукционна къща Baldwin's, олимпийски златни медали не са били изработвани от чисто злато от Олимпийските игри през 1912 г. в Стокхолм, Швеция. Стойността на тези медали, които са тежали само 26 грама (0,8 тройунции), би била по-малко от 20 долара въз основа на цената на златото по това време. Коригирана спрямо инфлацията на потребителските цени в САЩ, цифрата е по-близо до 530 долара в днешно изражение.

Въпреки това, като колекционерски предмети, олимпийските медали могат да се продават за много повече от паричната им стойност, каза Доминик Чорни, ръководител на отдела за древни монети в Baldwin's.

През 2015 г. Болдуин продаде златен медал от Олимпийските игри в Стокхолм през 1912 г. за 19 000 паунда (26 000 долара), каза той пред CNN.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN