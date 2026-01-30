Тръмп избра: Това ли ще е новият президент на федералния резерв?

Ето кой е номинираният от Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира бившия член на управителния съвет на Управлението за федералния резерв Кевин Уорш за президент на централната банка на САЩ, като наследник на Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май, предава Reuters, цитирано от БТА.

Често критикуващият политиката на УФР, Уорш, получава шанс да приложи на практика идеята си за „промяна на режима“ на паричната политика в момент, в който президентът настоява за по-голям контрол над централната банка.

Уорш се възприема като сравнително умерена фигура и забележимо по-предпазлив по отношение на прилагането на сериозни парични стимули, въпреки предпочитанията си за по-ниски лихвени проценти. Той ще бъде одобрен от контролирания от републиканците Сенат.

Изборът на нов председател на Федералния резерв е едно от най-важните назначения, които всеки президент прави, но номинацията придобива още по-голямо значение при този президент. Тръмп обеща да намали разходите за живот, а Федералният резерв е отговорен за поддържането на ценовата стабилност.

Банковата комисия на Сената ще разгледа номинацията на Уорш чрез публично изслушване, след което по-широката камара на Сената ще гласува дали да го потвърди или не. Но дори този процес може да бъде опетнен от извънредно криминално разследване на администрацията на Тръмп срещу Пауъл - червена линия, която някои ключови републикански сенатори твърдят, че Тръмп е преминал, което би могло да забави номинацията на Уорш, докато разследването не приключи.

