Спират излъчването на един от най-популярните музикални канали

През 2010 г. епохата на музикалната телевизия започна да отминава

Знак на променящите се времена – и бизнес решение, което бележи културен поврат. Световният медиен гигант Paramount Global обяви, че до 31 декември 2025 г. ще прекрати излъчването на някои от най-емблематичните си музикални канали в Европа – MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live.

Първо спирането ще засегне зрителите във Великобритания и Ирландия, а след това и във Франция, Германия, Австрия, Полша, Унгария, Австралия и Бразилия. Така приключва 44-годишна история на непрекъснато излъчване, която оформи цели поколения и промени начина, по който светът откриваше нова музика.

Решението е част от мащабна програма за съкращаване на разходите в Paramount Global, която тази година се слива със Skydance Media. Но то е и ясен сигнал, че начинът, по който хората гледат и преживяват музика, се промени безвъзвратно.

Днес социалните мрежи и стрийминг платформите диктуват правилата, а телевизията трудно може да се конкурира, независимо от носталгията и чувството за общност, които MTV поддържаше десетилетия наред, пише Euronews.

Закриването на каналите бележи края на едно попкултурно наследство, започнало през 1981 г., когато MTV стартира излъчване в САЩ с песента Video Killed The Radio Star на The Buggles.

Оттам нататък следват иконични моменти – премиерата на Thriller на Майкъл Джексън през 1983 г., интервюто на Дейвид Боуи, настояващ за повече представяне на чернокожи артисти и революционното риалити The Real World в началото на 90-те.

През 1987 г. MTV стъпва и в Европа, а предавания като MTV Unplugged се превръщат в култови. Каналът задаваше ритъма на младежката култура – от музиката и модата до социалните теми и артистичните експерименти.

Но през 2010 г. епохата на музикалната телевизия започна да отминава – социалните мрежи, YouTube и стрийминг услугите превзеха сцената.

Въпреки това, марката MTV ще продължи да съществува в дигитална форма и чрез престижните си събития – Video Music Awards (VMAs) и Europe Music Awards (EMAs).

