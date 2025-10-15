Етиен Янев: Важно за еволюцията на бизнесите ще е намирането на мостове между хората и машините

Експертът дава 3 топ съвета които да помогнат на един стартиращ бранд

На 16 и 17 октомври Пловдив ще се превърне в център на AI революцията в електронната търговия и дигиталния маркетинг с деветото издание на Digital4Plovdiv. Събитието ще обедини водещи експерти, предприемачи и иноватори, които ще представят най-новите технологии, стратегии и решения, оформящи бъдещето на дигиталния бизнес. Сред тях е Етиен Янев – трейнър с над 12 години опит в AI, дигиталния маркетинг и личния брандинг, работил за международни компании като Atos и Payhawk. Той е сред създателите на първите AI програми за бизнес у нас и е тествал над 300 AI инструмента, които използва, за да превръща технологиите в реална стойност. С него разговаряме за това как изкуственият интелект променя дигиталния маркетинг и защо именно хората остават в центъра на технологичната трансформация.

Г-н Янев, какъв е дигиталният маркетинг през 2025 г. и колко по-различен е от този през 2020 г.?

Живеем във вълнуващи времена. Този период от само 5 години вероятно се равнява на технологична промяна от поне 20-30. Всички знаем кой е основният фактор - навлизането на AI в нашето ежедневие и бизнес. По-важното обаче е кой как ще се ориентира в тази нова среда оттук насетне, тъй като AI не е заместител, а “усилвател” - от нас зависи да е в положителна насока.

Все още сме в преходен период и всички се учим - къде са рамките на използване на AI, от кои процеси може да ни спести работа, как да повишим качеството, персонализацията и др. По-бързите и по-находчивите ще спечелят, тъй като AI не е само писане на текстове в ChatGPT - той наистина може да промени начина, по който достигаме до нашите клиенти.

От друга страна обаче, съм далеч от мисълта, че AI може да се справи сам. Той изисква нашата преценка, експертиза и емоция. Затова друг момент от еволюцията на бизнесите ще бъде в намирането на мостове между хората и машините. Не “изкуствен” или “човешки” интелект, а синергизиран, оптимизиран. Без да изпадаме в едната или друга крайност, макар че все по-модерно ще бъде да виждаме бизнеси, които са “human-first”.

Всеки търси своето място под слънцето. AI се развива всеки ден и това създава известна дистанция - ако имаш човек, който е отговорен да следи новостите, то тогава можеш да експериментираш повече, но ако тази тема е “между другото” - вероятно ще се ограничим само до писането на текстове чрез езиковите модели. Това е въпрос на стратегия за развитието на компанията и при всички случаи - инвестиран в задачата човешки капитал.

Парадоксално или не, AI не ти спестява време на всяка цена. Не и докато не го превърнеш в работеща машина. Така например можем да разделим нивото му на внедряване от използването на езикови модели (като ChatGPT, Claude, Gemini и др.), през създаването на виртуални асистенти, които помагат с конкретни задачки, през автоматизации на процеси до AI агенти, които действат почти автономно. Зад всичките тези обаче стои човешката мисъл.

Има ли опасност AI да попречи на креативността, що се отнася до създаването на съдържание?

Неслучайно казах, че AI е “усилвател” - от нас зависи колко потърпевша ще е креативността. Не мога да скрия, че виждам как интернет на глобално ниво става все по-синтетично генериран и това вече започва да си личи от километри - текстове без емоция, без личен мотив и история. Но хората стават все по-будни за такива сигнали и всеки един от нас трябва да се старае да не губи уникалния си почерк, заради който хората ни следват и харесват.

И тук идва ред да кажем, че дълбочината на нашия промпт ще прави разликата. Трябва да търсим по-често отговор на въпроса “защо?”, а не на “как?”. Да не чакаме решения наготово, а да ползваме тази AI енциклопедия, за да обогатява нашите знания за процесите. Например вместо да кажем “Напиши ми текст, който продава”, да кажем: “Защо психологията във версия А работи по-добре от версия Б?”. И така и AI става по-добър, но и ние. Де факто - “усилваме” знанията.

Как може да бъде подобрен един личен бранд?

Зависи в кой етап от развитието си се намира и това изисква детайлен одит, но мога да кажа, че една от най-честите грешки, които виждам е - липсата на фокус. В свят, в който всеки вече може да напише грамотен пост в социалните мрежи, със или без помощта на ChatGPT, е важно да направим нашата заявка - каква конкретна стойност ще предлагаме на аудиторията си. Защото, ако се замислим за някой успешен профил, ние винаги знаем на какви теми говори.

Друг печеливш елемент е личната история. Тя е още по-значима в ерата на AI, тъй като показва уроците, през които е преминал човекът. Това са нюанси, които никой AI не може да пресъздаде по същия начин, а те със себе си носят и емоцията, с която хората се свързват. Малка, но пък значима стъпка тук е всеки да повярва, че има какво да сподели на света, защото всеки е научил нещо, което може да е животопроменящо за някого друг. Въпрос на перспектива.

Можете ли да дадете 3 топ съвета, които да помогнат на един стартиращ бранд?

Водя менторски сесии в полезни предприемачески програми като ABLE BASE и почти сигурно бих им споделил някой от тези:

Да проучат пазара чрез AI - платформи като Gemini, ChatGPT и Grok предлагат функцията "Deep research", която не просто връща резултат, а прави задълбочен отговор базиран на десетки източници. Понякога тези в Gemini достигат до 300 цитирани източника. Да, пак не е сигурна информация, тъй като идва от интернет, но е начало за размисъл.

Да подготвят стратегия за достигане до първия си клиент - ако говорим пак в контекста на AI, може да се използва някой агент, който да разучи компаниите по определени критерии - локация, размер, приходи и др. Например Manus е AI агент, който може да бъде ползван няколко пъти безплатно, и освен, че ще създаде списък за потенциален бизнес, ще предложи и стъпки за достигане до тези хора.

Да внимават каква AI информация ползват - темата е много голяма, но е редно да се знае, че едно лого генерирано от AI, не е безопасно да се използва от бизнеса, тъй като не е защитено. Тук трябва помощ от експерти по авторско право, за да се избегнат ненужни рискове.

И казвайки тези три горе, отново съм с ясното съзнание, че нищо не е на всяка цена и само трябва да е в помощ на човека, който взима решенията.

Как виждате развитието на маркетинга в следващите 5 години?

От това, което наблюдавам, една посока, в която ще се тръгне стремглаво е тази на автоматизациите. Маркетинг агенциите и отделите ще опитат първо да идентифицират онези процеси, които са повтаряеми и отнемат ненужно много оперативно време, а след това и да ги заменят чрез AI система. Така например създаването на съдържание, анализът на данни и изготвянето на отчети ще премине в полу- или напълно автоматизирано изпълнение, за да освободи капацитет за други стратегически задачи.

Истината е, че трябва да сме много будни в това време на технологични промени.

Със сигурност много хора са притеснени за работните си места, аз пък все повече се замислям за етичните аспекти на ползване на AI (например, когато започнат да се използват повече deep fake образи за користни цели), но едно е сигурно - AI може да бъде усилвател на нашите добри намерения. И тези, които се ориентират по-бързо в тази динамика, ще могат да изкачат бизнеса си на следващо ниво.

