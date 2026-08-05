×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1515 BGN
Петрол
76.36 $/барел
Bitcoin
$64,208.1
Последвайте ни
1 USD
1.1515 BGN
Петрол
76.36 $/барел
Bitcoin
$64,208.1
Свят SpaceX отчете загуба от 541 млн. долара

SpaceX отчете загуба от 541 млн. долара

Свят

bTV Бизнес екип

Това се случва въпреки скока в приходите след рекордното излизане на борсата

"СпейсЕкс" (SpaceX), космическата компания на Илон Мъск, приключи с поредна загуба тримесечието, през което проведе рекордното си първично публично предлагане (IPO), информираха световните агенции. 

Компанията обяви загуба от 541 млн. долара, която все пак е значително по-малка от загубата от около 1 млрд. долара, отчетена година по-рано.

Приходите й същевременно са скочили с почти 92 процента на годишна база до 7,8 млрд. долара, което е значително над очакванията на анализаторите, които средно прогнозираха около 6,9 млрд. долара, предаде БТА.

Основният източник на приходи за "СпейсЕкс" продължава да бъде услугата за сателитен интернет "Старлинк" (Starlink). През изминалото тримесечие приходите на подразделението са нараснали с почти две трети на годишна база до около 4,3 млрд. долара, като сред клиентите ѝ се наблюдава нарастващ брой авиокомпании. Оперативната печалба се е увеличила с 80 процента до около 1,66 милиарда долара.

Изненада: Това е най-красивият плаж в България според чужденците

Броят на клиентите на "Старлинк" е нараснал от 10,3 милиона до 12 милиона за три месеца. "СпейсЕкс" планира да използва нови сателити, за да може да свързва смартфони директно с мрежата на "Старлинк", което потенциално може да я постави в конкуренция с телекомуникационните компании.

"Старлинк"излезе на борсата в средата на юни с рекордно първично публично предлагане (IPO), при което набра 75 млрд. долара. При емисионна цена от 135 долара на акция компанията на Мъск дебютира с пазарна капитализация от близо 1,8 трлн. долара, което силно контрастира с настоящите ѝ финансови резултати, въпреки че "СпейсЕкс" обоснова тази оценка с амбициозни планове в областта на изкуствения интелект.

Германия харчи все повече за пенсии: Разходите скочиха с над 5% за година

В седмиците след листването цената на акциите се покачи, отчасти благодарение на интереса на малките инвеститори, до малко над 225 долара. Оттогава обаче котировките се понижиха под емисионната цена, като закриха последната сесия на ниво 125 долара за акция.

През последните години "СпейсЕкс" се превърна в незаменима за космическата програма на САЩ. В момента компанията инвестира значителни средства в голямата си ракета "Старшип" (Starship), която все още извършва тестови полети и има за цел да намали значително разходите за извеждане на полезен товар в космоса.

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Испания превърна световната титла в съкровище! Пуска лимитирана монета, която феновете вече преследват
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата