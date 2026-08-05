SpaceX отчете загуба от 541 млн. долара

Това се случва въпреки скока в приходите след рекордното излизане на борсата

"СпейсЕкс" (SpaceX), космическата компания на Илон Мъск, приключи с поредна загуба тримесечието, през което проведе рекордното си първично публично предлагане (IPO), информираха световните агенции.

Компанията обяви загуба от 541 млн. долара, която все пак е значително по-малка от загубата от около 1 млрд. долара, отчетена година по-рано.

Приходите й същевременно са скочили с почти 92 процента на годишна база до 7,8 млрд. долара, което е значително над очакванията на анализаторите, които средно прогнозираха около 6,9 млрд. долара, предаде БТА.

Основният източник на приходи за "СпейсЕкс" продължава да бъде услугата за сателитен интернет "Старлинк" (Starlink). През изминалото тримесечие приходите на подразделението са нараснали с почти две трети на годишна база до около 4,3 млрд. долара, като сред клиентите ѝ се наблюдава нарастващ брой авиокомпании. Оперативната печалба се е увеличила с 80 процента до около 1,66 милиарда долара.

Броят на клиентите на "Старлинк" е нараснал от 10,3 милиона до 12 милиона за три месеца. "СпейсЕкс" планира да използва нови сателити, за да може да свързва смартфони директно с мрежата на "Старлинк", което потенциално може да я постави в конкуренция с телекомуникационните компании.

"Старлинк"излезе на борсата в средата на юни с рекордно първично публично предлагане (IPO), при което набра 75 млрд. долара. При емисионна цена от 135 долара на акция компанията на Мъск дебютира с пазарна капитализация от близо 1,8 трлн. долара, което силно контрастира с настоящите ѝ финансови резултати, въпреки че "СпейсЕкс" обоснова тази оценка с амбициозни планове в областта на изкуствения интелект.

В седмиците след листването цената на акциите се покачи, отчасти благодарение на интереса на малките инвеститори, до малко над 225 долара. Оттогава обаче котировките се понижиха под емисионната цена, като закриха последната сесия на ниво 125 долара за акция.

През последните години "СпейсЕкс" се превърна в незаменима за космическата програма на САЩ. В момента компанията инвестира значителни средства в голямата си ракета "Старшип" (Starship), която все още извършва тестови полети и има за цел да намали значително разходите за извеждане на полезен товар в космоса.