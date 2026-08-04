Германия харчи все повече за пенсии: Разходите скочиха с над 5% за година

През 2025 г. около 72% от всички изплатени пенсионни средства, или 304 млрд. евро, са били подлежащи на данъчно облагане

През миналата година около 22,5 милиона души в Германия са получавали средства от държавни, частни или професионални пенсионни схеми. Това е с 0,8% повече в сравнение с предходната година, показват публикувани данни на Федералната статистическа служба „Дестатис“ (Destatis), цитира БТА. Общият размер на изплатените пенсии е достигнал 423 млрд. евро, което представлява ръст от 5,1% или с 20,7 млрд. евро повече спрямо 2024 г.

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През 2025 г. около 72% от всички изплатени пенсионни средства, или 304 млрд. евро, са били подлежащи на данъчно облагане. От 2015 г. средният дял на облагаемите пенсионни доходи се е увеличил с 16,4 процентни пункта.

Това се дължи на реформата, въведена със Закона за данъчното облагане на доходите при пенсиониране от 2005 г. Тя постепенно прехвърля данъчното облагане от пенсионните вноски към самите пенсионни плащания, като преминаването към новия модел ще продължи до 2058 г.

През 2022 г. приблизително 42% от пенсионерите са плащали данък върху доходите. Според статистическата служба при много пенсионери облагаемата част от пенсията, след приспадане на законово предвидените облекчения, остава под необлагаемия минимум. Освен това голяма част от пенсионните доходи не се облагат, когато получателят няма други източници на приходи.

Данните показват още, че около 80% от пенсионерите, които плащат данък върху доходите, разполагат и с допълнителни източници на средства, като трудови възнаграждения или приходи от отдаване на имоти под наем. В статистиката са включени не само хората, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст, но и тези, които получават наследствени пенсии.