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БГ Бизнес Изненада: Това е най-красивият плаж в България според чужденците

Изненада: Това е най-красивият плаж в България според чужденците

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Не е Синеморец или Слънчев бряг

Когато стане дума за най-красивите плажове в България, повечето хора първо се сещат за Слънчев бряг, Созопол или Синеморец. Оказва се обаче, че чуждестранните туристи имат различен фаворит.

Според актуалната класация на Tripadvisor за 2026 г., изготвена въз основа на хиляди потребителски оценки и отзиви, Нос Калиакра оглавява списъка с най-високо оценените плажни дестинации в България.

Разположен на около 60 километра североизточно от Варна, Нос Калиакра впечатлява посетителите с внушителните си червени скали, които се издигат на повече от 70 метра над Черно море. Кристално чистата вода, живописните заливи и богатата история превръщат мястото в една от най-посещаваните природни забележителности по българското Черноморие.

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Макар да не е типичен пясъчен плаж като тези в големите морски курорти, районът около носа предлага малки живописни заливи, скалисти брегове и впечатляващи гледки, които привличат любителите на природата, фотографията и спокойната почивка.

Кои още плажове попадат сред любимите на туристите?

Освен Нос Калиакра, сред най-високо оценените плажове в България според потребителите на Tripadvisor попадат още:

  • Иракли;
  • Нирвана Бийч (Слънчев бряг);
  • Каваците край Созопол;
  • Централният плаж на Слънчев бряг;
  • Плаж Велека в Синеморец;
  • Болата;
  • Албена;
  • Силистар;
  • Хармани в Созопол.
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Всеки от тях впечатлява с различни предимства - от широки пясъчни ивици и чиста вода до диви природни пейзажи и спокойна атмосфера.

Защо Нос Калиакра е толкова харесван?

Освен красивите морски гледки, районът е известен и с богатото си историческо наследство. Посетителите могат да разгледат останки от древни крепостни стени, археологически находки и природен резерват с разнообразни растителни и животински видове. Мястото е популярно и сред любителите на наблюдението на делфини, които често могат да бъдат забелязани в морето край носа.

Именно съчетанието между впечатляваща природа, история и панорамни гледки прави Нос Калиакра предпочитана спирка за хиляди чуждестранни туристи всяка година.

Макар България да е известна най-вече с широките си пясъчни плажове, тазгодишната класация показва, че посетителите ценят не само удобствата, но и уникалните природни кътчета, които предлагат незабравимо преживяване далеч от шума на големите курорти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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