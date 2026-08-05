Цените на петрола паднаха по борсите - най-ниските са от три седмици насам

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Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесънт обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица.
Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под 80 долара след новината за потенциално облекчаване на прекъсванията на доставките.
Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман, пише БНР.
Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това дали Съединените щати ще вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток.
По-рано Иран обаче заяви, че не води преговори със САЩ и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман.
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