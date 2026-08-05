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Свят Цените на петрола паднаха по борсите - най-ниските са от три седмици насам

Цените на петрола паднаха по борсите - най-ниските са от три седмици насам

Свят

bTV Бизнес Новините

Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5%

Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесънт обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица.

Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под 80 долара след новината за потенциално облекчаване на прекъсванията на доставките.

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Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман, пише БНР.

Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това дали Съединените щати ще вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток.

По-рано Иран обаче заяви, че не води преговори със САЩ и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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